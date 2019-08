Za záchranu skokanských můstků v Harrachově se postavili Janda, Malysz nebo Ploc

Před sto lety stál v Harrachově první skokanský můstek. Areál v minulosti hostil 37 závodů světového poháru a sedmkrát se skákalo o tituly mistrů světa. Dnes jsou můstky uzavřené. Hvězdy skokanského sportu se s tím ale nechtějí smířit. Sbírku Zachraňme skokanské můstky podpořili třeba Dalibor Motejlek, Jakub Janda, Pavel Ploc a také polská legenda Adam Malysz. Harrachov 18:29 14. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skokanské můstky v Harrachově, ilustrační foto | Foto: Ondřej Vaňura, Martin Pařízek

„Jeden důvod je, že je to moje srdcová záležitost, protože jsem tu skákal. A druhý důvod je, že můstky vypadají jako po válce. Skočil jsem zde svůj rekord, rekord můstku. Harrachov je pro mě jako domov,“ okomentoval situaci kolem stavu můstků Adam Malysz. Čtyřnásobný mistr světa i vítěz Světového poháru. Harrachov je pro něj srdeční záležitostí.

Mrzí ho ale, jak říká, že můstky vypadají jako po válce. Skočil tady nejen svůj rekord, ale i rekord můstku. Navíc vzpomíná, že v minulosti právě polská reprezentace jezdila skákat do Čech.

Dnes naopak Češi míří za tréninkem do Polska. „Jezdili jsme na Frenštát, do Rožnova, do Harrachova, do Liberce na můstky skákat. Teď Češi jezdí k nám. V Čechách byly skoky na lyžích také národní sport,“ dodal Malysz.

Iniciátoři sbírky, za podpory legend věří, že znovu skoky na lyžích národním sportem budou. První vybrané prostředky budou investovány do opravy malých můstků. „Trpí mládež, protože nemá kde trénovat. Fungují tady můstky pro děti, ale to je tak do deseti let a potom, když už kluci přecházejí do dorostu, tak už nemají kde tady v Harrachově trénovat a skákat. Hlavní účel této sbírky je, aby talentovaná mládež, hlavně dorost, měl v zimě kde trénovat a kde závodit,“ řekl Pavel Ploc.

Sám v Harrachově bydlí a v roce 1983 dokonce na mamutím můstku překonal světový rekord v letech na lyžích. Skočil 181 metrů. Aktuálně je na účtu sbírky Zachraňme skokanské můstky Harrachov 220 tisíc korun.

„1,5 milionu korun nám může zabezpečit to, že žáci a junioři budou mít kde v zimě trénovat,“ dodal Jakub Janda, historicky první český vítěz Světového poháru a od loňského dubna předseda úseku skoku na lyžích v rámci Svazu lyžařů České republiky.

Na rekonstrukci celého harrachovského areálu, včetně mamutího můstku, je třeba zajistit půl miliardy korun. „Věřím, že v roce 2024 se tady sejdeme pod harrachovským mamutem a bude tady mistrovství světa v letech na lyžích,“ poodhalil Jakub Janda své přání směrem k budoucnosti skokanského areálu.