Je důležité nepřepálit první kolo. V tomhle sněhu se to nevyplácí, říká Davidová před vytrvalostním závodem

Po dnu volna čeká české biatlonistky na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě vytrvalostní závod. Tedy disciplína, ve které dokázala Markéta Davidová v minulých sezonách vybojovat světový titul i malý křišťálový globus za vítězství ve Světovém poháru. Od zpravodaje z místa Nové Město na Moravě 8:38 13. února 2024

Po devátém místě ve stíhacím závodě čeká biatlonistku Markétu Davidovou na domácím světovém šampionátu v Novém Městě na Moravě vytrvalostní závod, ve kterém nasbírala v průběhu kariéry dosavadní největší úspěchy. Důležité přitom podle ní bude, aby se nenechala v úvodu patnácti kilometrového závodu strhnout fanoušky na tribunách Vysočina Arény.

„Já myslím, že je tady důležité nepřepálit první kolo. Jak lidi křičí, člověk má tendenci do toho dát úplné maximum. Tady v tom sněhu se ale nevyplácí jet od začátku úplnou kudlu,“ vysvětluje Davidová, která už několikrát v kariéře ukázala, že jí nejdelší biatlonová distance sedí.

Před třemi lety si odvezla ze slovinské Pokljuky světový titul, předminulou sezonu zase získala malý křišťálový glóbus za vítězství v této disciplíně. Nejlepší česká biatlonistka posledních let si pak hlavně přeje závod bez silného deště, který překvapil všechny závodníky ve smíšené štafetě na úvod šampionátu.

„Kdyby to mělo být stejně jako v mixu, tak bychom se asi hodně trápili. Bude to hodně dlouhý. Když jsou ty podmínky těžký, tak je to pak ještě horší,“ popisuje Davidová.

V předchozí části sezony trápily Davidovou nevyrovnané výkony na střelnici. V nedělním stíhacím závodě ji ale přitom právě práce s malorážkou vynesla výsledkovou listinou výrazně směrem vzhůru.

„Furt dělám ty věci stejně. Jsem ráda, že se ta práce, kterou dělám, vrací. Cílem je v ní pokračovat,“ přeje si Markéta Davidová před startem vytrvalostního závodu, který ve Vysočina Aréně vystartuje v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 17.10.