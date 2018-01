Je to jak kdy, popisuje bolesti zad rychlobruslařka Sáblíková

Gabriela Koukalová, Eva Samková či Martina Sáblíková toho mají hodně společného. Všechny měly být medailovými nadějemi pro olympijské hry a všechny trápí v aktuální sezóně zranění. Koukalová do Pchojngčchangu nepojede vůbec, Samková se zotavuje a Sáblíková? Česká rychlobruslařka se stále nezbavila bolestí zad. Erfurth/Německo 14:46 19. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rychlobruslařka Martina Sáblíková | Foto: Jeff Swinger-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Je to trochu jako na houpačce. Chvilku je to skoro dobré, chvilku je to nic moc. Teď jsem byla tři týdny v Itálii, kde jsem odtrénovala prakticky všechno, co jsem měla. Občas jsem šla hodně přes bolest, ale někdy jsem to skoro ani necítila. Je to jak kdy, asi podle toho, jak se vyspím,“ popisuje Radiožurnálu Martina Sáblíková.

I přes velké bolesti se dokázala kvalifikovat na olympijské hry. Vynechala evropský šampionát a podstupovala léčebné procedury, úplně v pořádku ale stále není.

„K částečnému výsunu plotýnky, který stále mám a který mi zasahuje do nervů v noze, jsem měla ještě zablokované esíčko. Proto jsem nemohla protahovat nohy, proto jsem nemohla ve Stavangeru jet, jak jsem měla. Před trojkou v Salt Lake City jsem si kontrolovala brusle, sedla jsem si a najednou se ozvala rána a to esíčko se odblokovalo. Najednou jsem se mohla ohnout, což předtím nešlo, nicméně tu plotýnku mi jen tak někdo nevrátí,“ popisuje Sáblíková.

Po odblokování křížokyčelního kloubu, takzvaného SI skloubení, tedy bolesti ustoupily, ale úplně nevymizely. Tuhle bolest se ale Martina naučila, jak sama říká, ovládat. Pomohly jí k tomu i cviky, které ji naordinoval docent Kolář, a také rady od Ester Ledecké a Ondřeje Synka. Právě oni totiž k docentu Kolářovi docházeli s podobnými bolestmi zad, jakými trpí Martina.

„S Ester i s Ondrou jsem mluvila, než jsem šla za panem Kolářem, takže jsme si ty naše bolístky popsali. Musím říct, že mi oba dva hrozně pomohli. Říkali, že to samozřejmě nepřejde hned, ale že potom, co začali ty různé cviky dělat, tak se jim to zlepšilo. A jak vidíme Ondru nebo Ester, tak oba dva válí. Takže já doufám, že moje budoucnost bude taky taková a že se to taky všechno spraví,“ věří Martina Sáblíková.

První test jí čeká už tento víkend v Erfurthu, kde pojede závod Světového poháru. To nejdůležitější ale přijde na olympijských hrách. V Pchjongčchangu se postaví poprvé na start 10. února.