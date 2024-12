Je to takový motokros, pořád nahoru dolů, popisuje Karlík před startem ve francouzském Annecy

Už ve čtvrtek startuje další podnik Světového poháru v biatlonu. Český tým se do Francie přesouval stejně jako ostatní z Rakouska, ale v Le Grand Bornard postrádá svou hlavní hvězdu. Kvůli problémům se zády minimálně poslední předvánoční závody vynechává Markéta Davidová, v sestavě jsou ale i další změny. Od zpravodaje z místa Annecy (Francie) 19:12 18. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český biatlonistům budou v Annecy chybět tradiční opory (archivní foto) | Zdroj: Profimedia

Muži i ženy budou ve Francii závodit jen ve čtyřech. Oproti minulému víkendu chybí Tomáš Mikyska a Jakub Štvrtecký, takže v Annecy budou o body do hodnocení Světového poháru bojovat Vítězslav Hornig, Jonáš Mareček a Michal Krčmář, který tady před dvěma lety zajel vůbec nejlepší český výsledek, šesté místo ve sprintu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Český biatlonistům budou v Annecy chybět tradiční opory, například Markéta Davidová nebo Jakub Štvrtecký. Reprezentaci tak doplní Mikuláš Karlík a Kristýna Otcovská

Kromě nich dostal pozvánku a povýšil tak z Ibu Cupu, nižší kategorie závodů, Mikuláš Karlík. „Fanoušci jsou tady skvělí, na to si také musíte dávat pozor. Ženou vás od prvních metrů a někdy vás to přemotivuje a možná zbytečně do toho šlápnete víc v prvním kole a pak to můžete odnést,“ popsal po tréninku specifika místního areálu a atmosféru Karlík.

„Specifické je to v tom, že tady není žádný velký kopec, nějaký delší úsek do kopce. Je to takový motokros, pořád nahoru dolů,“ doplnil. Mezi biatlonistkami budou při neúčasti Davidové reprezentovat Česko stejně jako v Hochfilzenu Jesica Jislová, Tereza Voborníková, Lucie Charvátová a Kristýna Otcovská.

Středisko Le Grand Bornand je známé celkem nevyzpytatelným počasím. Předpověď naznačuje, že by mělo pršet, především ve čtvrtek.

„Znamená to, že si musíme navíc zabalit nepromokavé věci. Přemýšlím, jestli vyjde ta předpověď, že půjdu v jedné kombinéze na nástřel a pak se prostě před závodem převléknu do suché. Myslím si, že dvoje, troje rukavice za nástřel a pak při rozjetí závodu nebude problém spotřebovat,“ vysvětlil Vítězslav Hornig.

V pátek pojedou sprint také biatlonistky a o víkendu se bude závodit vždy dvakrát nejprve muži a pak ženy. V sobotu se pojede stíhačka a v neděli to budou závody s hromadným startem. Přímé přenosy můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport, reportážní vstupy nabídne Radiožurnál.

