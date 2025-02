Jel se totální biatlon. Jsem spokojený a myslím, že budou i kluci, hodnotí šesté místo ve štafetě Krčmář

Čeští biatlonisté skončili šestí ve štafetě na mistrovství světa ve švýcarském Lenzerheide. Čtveřice Tomáš Mikyska, Vítězslav Hornig, Jonáš Mareček a Michal Krčmář ztratila necelé dvě a půl minuty na vítězné Norsko. Finišmena české štafety ještě v neděli čeká závod s hromadným startem. „Udělám maximum, abych posbíral co nejvíce sil a udělal závod ještě zajímavý,“ říká pro Radiožurnál Krčmář. Lenzerheide (Švýcarsko) 18:56 22. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonista Michal Krčmář | Foto: Petr Slavík | Zdroj: Český biatlon

S jakými pocity jste dovezl jako finišman české mužské štafety kvarteto na šestém místě do cíle?

Myslím, že musíme být s kluky maximálně spokojený. Šesté místo. Když se podíváte na výsledky, jediné klopýtnutí tam mají Švédi, ale jenom velice malé, ne žádné velké. V takhle nabitém závodě, kde se prostě nechybovalo, kde se jel totální biatlon, jsme uspěli.

Byli jsme šestí, byli jsme kousek za třetím místem do poslední stojky. Jsem spokojený a myslím, že i kluci budou.

Na vaší závěrečné zastávce na střelnici vestoje přišly dva náhradní náboje, které vás asi přece jenom stály lepší umístění.

Bojoval bych s (Italem Tommasem) Giacomelem v posledním kole o pátý místo. Třetí a čtvrtý byli stejně odjetí. Tam to řešilo toho Giacomela, byli bychom tam bok po boku. Může být, ale nebyl jsem jediný, kdo chyboval.

Když člověk jede naplno a jede v takovémto tempu, nějaké chybičky prostě občas přijdou. Celé druhé kolo jsem se snažil tlačit na pilu, abych si to třetí, čtvrté místo nenechal ujet a případným zaváhání jsem byl na dostřel těch dvou, takže z toho asi pramenily ty chyby.

Nicméně je to vyrovnání nejlepšího českého výsledku mužské štafety v této sezóně z italské Anterselvy. Vás zřejmě jako jediného českého závodníka – pokud se tedy první náhradník Vítězslav Hornig také nedostane na start – čeká tady na světovém šampionátu v závěrečný den závod s hromadným startem. Kolik sil vám do něj zbývá?

To uvidíme zítra. Opravdu jsem se za ty roky naučil, že člověk nedokáže odhadnout, kolik v sobě má sil. Zkusím teď co nejlépe zregenerovat. Na druhou stranu všichni máme stejný počet závodů v nohou. Někdo má dokonce z těch chlapů, co pojedou zítra (v neděli), navíc singl mix.

Program je pro všechny stejný a uvidíme. Na konci šampionátu to může být tak, že někdo má lepší, horší den. Opravdu se nechám překvapit. Udělám maximum pro to, abych do zítra posbíral co nejvíce sil a udělal závod ještě zajímavý.

Jak nejradši regenerujete?

Mezi závody, když nemám pauzu, tak na sebe nenechám úplně moc šahat. Spíš masáže a tohle si dopřávám, když jsou nějaké volné dny mezi tím. Dneska (v sobotu) to bude čistě o mě.

Dám si nějaké dobré jídlo, pořádně se najím, abych dočerpal energii, protáhnu se, dobrý spánek a uvidím. Buďto si pustím nějaký seriál, možná si na chvilku zahraju na playstationu, na co budu mít náladu.

