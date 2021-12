Jislové se podařil Světový pohár, vyrovnala své maximum. Davidová nepojede stíhačku

Biatlonistka Jessica Jislová si patnáctým místem ve sprintu v Le Grand-Bornand vyrovnala nejlepší výsledek kariéry ve Světovém poháru. Nedařilo se české jedničce Markétě Davidové, která zajela nejhorší závod sezony a po 62. místě ani nepojede sobotní stíhací závod. Zvítězila vedoucí žena seriálu Norka Marte Röiselandová. Annecy (Francie) 16:04 16. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonistka Jessica Jislová | Foto: Petr Slavík/Český biatlon | Zdroj: ČTK

Z českých reprezentantek bodovala ve Francii ještě 37. Lucie Charvátová a stíhačku pojede také Tereza Voborníková, která obsadila 50. místo. Eva Puskarčíková obsadila 61. pozici.

Biatlonistům začíná poslední letošní Světový pohár. Čeká je malebné prostředí Savojských Alp Číst článek

Jislová byla dosud ve Světovém poháru patnáctá jen jednou - v lednu roku 2018 dokončila stejně sprint v Anterselvě. Nyní se jí v Le Grand-Bornand dařilo běžecky a na střelnici udělala jen jednu chybu.

„Nikdy jsem to tady neměla moc ráda, bylo tady ošklivo, ale dneska se mi tady zalíbilo. Tak doufám, že to vydrží i dál,“ řekla Jislová v České televizi. Na střelnici minula jednou vstoje. „Strašně mě ta jedna mrzí, byla zbytečná. S nulou by to byl hodně pěkný závod,“ doplnila.

Davidová udělala celkem tři chyby, dvě z nich vstoje. „Nevím, co se se mnou děje tak obecně. Střelnice je to poslední, co mě trápí,“ řekla Davidová, která tentokrát ztrácela i běžecky, a to hlavně v posledním kole. „Nevím, nevím. Myslím, že jsem jela na nic,“ uvedla biatlonistka.

Röiselandová střílela přesně a zvítězila potřetí v sezoně. Před druhou Anais Bescondovou, hnanou zaplněnými ochozy, vyhrála o 15,4 sekundy. Třetí byla Švédka Elvira Öbergová.