‚Máme připravenou i variantu pro lockdown.‘ Pořadatelé Jizerské 50 vyčkávají na aktuální opatření

Jizerská padesátka má už víc jak pět tisíc přihlášených účastníků. A to není vůbec jasná podoba 54. ročníku. Zájem o registrace je podobný, jako v předchozích letech. Jen zahraničních účastníků ubylo.

„Máme nějakou ztrátu v číslech kvůli tomu, že se nám nehlásí zahraniční závodníci, kteří ale čekají na to, jaká budou povolení těsně před závodem a nakonec se přihlásí. Na výši startovného jim úplně nezáleží, ti se přihlásí,“ říká jeden z pořadatelů.

Organizátoři ovšem téměř každý den řeší podobu legendárního závodu a jeho 54. ročníku. Situaci jim nejvíc komplikují měnící se hygienická opatření. Připravují několik variant.

„Máme připravenou variantu, kdyby byl lockdown a startovala jen elita, tak by pro ostatní závodníky byl připraven open race, který by začal 31. ledna a byl až do neděle 14. února,“ představil jednu z možností ředitel závodu Martin Koucký. Další ovlivní aktuální situace.

„To už jsou varianty, že by se program dal vměstnat do čtyřech dnů, ale byl by ve vlnách a nejeli by všichni v neděli,“ doplnil Koucký.

Sněhové podmínky

Zkrátka, v nejbližších třech měsících se organizátoři asi moc nevyspí. Kromě vládních opatření budou sledovat také počasí a sněhové podmínky.

„Minulý týden už jsem klidné spaní měl, protože napadl sníh a byli jsme lyžovat, lidi jezdili na běžky a vypadalo to krásně. V sobotu ale přišla obleva a sníh tu není, takže spaní klidné není. Doufám, že v průběhu Vánoc zase napadne a že letos bude krásná zima. Hlavně ať se zlepší ta situace, jaká tady je.“ přeje si Martin Koucký.

54. ročník Jizerské padesátky má své místo v kalendáři od 12. do 14.února 2021.