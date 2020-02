‚Příroda je mocná čarodějka, budeme doufat.‘ Jizerská padesátka bojuje s počasím, konat se ale bude

Organizátoři Jizerské padesátky rozhodli o tom, že se 53. ročník slavného dálkového závodu v běhu na lyžích rušit nebude. Pořadatele ale nadále trápí nedostatek sněhu, proto je jednou z variant i ta, že budou lyžaři kroužit jen na čtyřkilometrovém úseku v okolí Bedřichova a na trať budou vyrážet v průběhu celého víkendu ve vlnách po několika stovkách účastníků. Pro Radiožurnál to připustil ředitel závodu Martin Koucký. Bedřichov 10:29 2. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jizerská padesátka (ilustrační foto). | Foto: Jizerská 50

Zatímco pořadatelé v sobotu řešili u jednacího stolu, jestli se bude letos závodit, v Bedřichově pršelo a pršelo. A sněhu ubývalo.

„Jednali jsme dvě hodiny a výsledek je takový, že Jizerskou padesátku nerušíme. Protože sníh rapidně ubývá, padne definitivní rozhodnutí o podobě tratě v průběhu týdne,“ řekl Martin Koucký.

Teploměr v Bedřichově v sobotu ukazoval šest stupňů nad nulou. To je asi víc, než by si pořadatelé představovali. „Lepší by to bylo na druhou stranu,“ podotkl Koucký a připustil, že běžci by mohli odkroužit celý závod na jednom čtyřkilometrovém úseku a vydávat se na trať ve vlnách po skupinkách.

„Byl by to stejný model jako v roce 2016, kdy se závodníci hlásili do bloků, od pátku do neděle,“ řekl Koucký, který ale ještě nepřestal doufat v to, že by se mohlo závodit na klasické padesátikilometrové trati.

„Příroda je mocná čarodějka, nic s tím neuděláme. Budeme doufat, že zakouzlí a sníh bude, aby mohla být trasa v plné délce. Podle předpovědi mají být Jizerky do pondělí zelené, což nás děsí, ale snad ve středu zase napadne,“ dodal ředitel Jizerské padesátky, která se navzdory nepřízni počasí rušit nebude.