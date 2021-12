Taháky Jizerské padesátky budou Björgenová a Vrabcová Nývltová. Po roce se na trať vrátí i amatéři

Hlavním tahákem pětapadesátého ročníku Jizerské padesátky bude účast mnohonásobné olympijské vítězky v běhu na lyžích Marit Björgenové z Norska. Českou hvězdou by pak měla být atletka a bývalá lyžařka Eva Vrabcová Nývltová. Do slavného závodu by po roce měli vyrazit i amatéři. Praha 17:09 14. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavním tahákem pětapadesátého ročníku Jizerské padesátky bude účast mnohonásobné olympijské vítězky v běhu na lyžích Marit Björgenové z Norska (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Kvůli protikoronavirovým opatřením z letošního února amatérští lyžaři mohli trať Jizerské padesátky absolvovat jen individuálně. Teď mají po roce opět možnost změřit síly i s profesionály.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Taháky Jizerské padesátky budou Björgenová a Vrabcová Nývltová. Více si poslechněte v reportáži Davida Prouzy

Podle organizátorů je momentálně přihlášeno přes 5500 lidí. Nechybí mezi nimi známý český kardiochirurg a velký sportovní nadšenec Jan Pirk.

„Běžecké lyžování je opravdu nejzdravější sport. Na rozdíl třeba od maratonu tady zapojíte celé tělo a navíc tam nejsou ty nárazy, když se běží na tvrdém povrchu. I když máme dobré boty, tak stejně klouby trpí víc než na běžkách,“ řekl Radiožurnálu Jan Pirk.

Ten patřil k amatérským sportovcům, kteří si trať slavného závodu nenechali ujít ani v minulém ročníku. Vyrazit na ni ovšem museli sami.

Lyžař Jiří Pliska | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Teď by se Jizerská padesátka měla uskutečnit obvyklým způsobem. Organizátoři věří, že při dodržování všech současných opatření, jsou schopni závod upořádat během tří dnů.

Smutná doběhla na Jizerské padesátce s tříminutovou ztrátou třetí, ženský i mužský závod ovládli Švédové Číst článek

Pokud se člověk chystá na padesátikilometrový běh, má pro něj přední český závodník Jiří Pliska několik tipů: „Myslím, že základ jsou dobře namazané lyže. Pro lidi, kteří tolik netrénují, tak určitě je lepší si namazat i na stoupání a nezkoušet to jezdit soupaž tak, jak to jezdí elitní závodníci, protože potom se ta radost z toho určitě vytratí. A potom nezačít úplně rychle, držet si rovnoměrné tempo, pravidelně občerstvovat.“

Na otázku, co je nejlepší si vzít jako občerstvení na trať, odpověděl: „Pro amatérského závodníka je nejdůležitější si občerstvení vyzkoušet už před závodem samotným, protože není vhodné během závodu zkoušet nějaké nové věci, které člověk vyzkoušené nemá. Jako eliťák to vyjíždím celé na pití a gelech a takhle mi to vyhovuje. Ale pokud závodník nepotřebuje jet tak rychle, má čas něco sníst, tak určitě i nějaká tyčinka. Ale je to opravdu o tom, ať si každý vyzkouší během tréninku nebo výletu na lyžích, co mu vyhovuje a to potom ať použije při závodě.“

Slavný závod v Jizerských horách se uskuteční od 11. do 13. února.