Závod nejde ani zkrátit, je to dopad globální změny klimatu, říká o zrušení Jizerské padesátky pořadatel

Jaké jsou aktuálně podmínky v Jizerských horách a v okolí Bedřichova? Je trať skutečně v tak špatném stavu?

Myslím, že kdyby se někdo z posluchačů vydal do Jizerských hor nyní, tak ještě uvidí poměrně optimistické obrázky. V okolí Bedřichova začalo v pátek sněžit a technický sníh, který jsme na trať několik týdnů dávali, postupně taje. Ale to nejhorší nás teprve čeká. V neděli a v pondělí má v Jizerských horách spadnout až 40 milimetrů srážek, což může znamenat až povodňovou bdělost v podhorských oblastech.

A poté nás bohužel čeká nejteplejší týden celé zimy, který v pátek a sobotu vyvrcholí až deseti stupni nad nulou. To jsou bohužel podmínky, které, přes veškerou snahu všech organizátorů trasu udržet, prostě neumožňují závod na běžkách v jakékoliv podobě uskutečnit.

V minulosti jste se při nedostatku sněhu snažili připravit trať aspoň v částečné délce, buď ve zkrácené podobě, nebo jako okruhy. Tentokrát to nejde?

My jsme ještě do středy drželi naději na základě předpovědí ČHMÚ (Českého hydrometeorologického ústavu), kde byla pravděpodobnost zhruba 50 procent, že by alespoň v těch nejvyšších polohách Jizerských hor mohlo panovat zimní počasí s teplotami pod nulou a dvaceti centimetry sněhových srážek.

Ve čtvrtek pravděpodobnost hodně spadla, a po pátečním brífinku s meteorology jsme se dozvěděli, že je nyní větší šance, až 90 procent, na teplé počasí. V takových podmínkách by bylo neseriózní dělat cokoliv jiného, než závod zrušit v celé podobě. Ani v okolí Bedřichova s využitím technického sněhu by se v této oblevě a dešti nedalo nic uskutečnit.

Kolik mělo příští víkend přijet do Bedřichova závodníků a fanoušků? Nejen na nedělní Jizerskou 50, ale i na ostatní doprovodné soutěže, na které lidé chodí.

Do letošního plánovaného závodu bylo přihlášeno okolo devíti a půl tisíce závodníků, z toho valná většina rekreačních běžců, takzvaných „hobíků“. Dalších zhruba 200 elitních běžců by závodilo v seriálu Ski Classics, do kterého Jizerská padesátka patří. Navíc patříme do té nejlepší čtveřice spolu s Vasaloppetem, Birkebeinerrennetem a Marcialongou, zvané Grand Classic.

Diváky můžeme pouze odhadnout, vstup na závod je zdarma. Zpravidla je okolo toho hlavního závodu v neděli a na stadionu v Bedřichově okolo pěti tisíc diváků. Jizerská se tak řadí mezi závody s nejlepší atmosférou jak na startu, tak na trati, a to nám dělá radost.

Předpokládám, že jako pořadatelé jste proti nepříznivému počasí pojištění, ale jak jsou na tom sami závodníci? Mají nárok na vrácení startovného, případně nějakou jinou náhradu vzniklé škody? Co můžou očekávat?

My jako pořadatelé pojistku nemáme. Závodníci jsou pojištění, ti dostanou zpátky 70 procent ze základního startovného. To se ale netýká dětského závodu, firemní štafety a sprintu, což jsou všechno menší závody v okolí Bedřichova. Až 95 procent závodníků je pojištěno, my je v příštím týdnu budeme kontaktovat a informovat o způsobu, jakým jim budou vypláceny peníze za startovné.

Chci dodat, že to je unikátní v celém seriálu. Nikdo nemá takové podmínky pro vracení jako my.

Jizerská padesátka je kvůli počasí zrušená po deseti letech. Může to nějak pošramotit pověst závodu?

Před deseti lety to znamenalo, že v následujících letech byli závodníci více obezřetní a hlásili se v menších počtech. Těžko se to do budoucnosti odhaduje, bude záležet na dlouhodobých předpovědích před zimou, které ale jak po konzultacích víme, tak jsou velmi nepřesné.

A nešel by závod přesunout na jiný termín?

My jsme ho už před sedmi lety přesouvali ze začátku ledna na termín okolo půlky února, který je statisticky za posledních 60 let víkendem, kde je nejvyšší pravděpodobnost že bude v Jizerských horách dostatek sněhu na to, aby se závod uskutečnil.

Už to nemáme jak přesouvat, diváci bohužel vidí globální změnu klimatu a její praktické dopady. Hranice sněhu se každým rokem posouvá o několik metrů výše, průměrné teploty rostou a to dopadá na spoustu jiných odvětví lidské činnosti. Zde máme krásný příklad toho, jak to funguje v případě zimních závodů.