Prosby běžkařů byly vyslyšeny. Organizátoři Jizerské 50 ruší okruhy, v neděli se pojede po celé trase

Běžkaři se dočkali a 53. ročník Jizerské 50 se pojede na původní trase. Díky sněhu, který na horách intezivně padá, se ruší rezervace okruhů a závodníci mohou na trať vyrazit podle původního časového harmonogramu. Organizátoři o tom informovali na svých oficiálních stránkách. Bedřichov 12:29 5. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Start Jizerské 50 na stadionu v Bedřichově | Zdroj: Profimedia

Podle předsedy Ski klubu Jizerské padesátky Martina Kouckého se závodníci mohou těšit na původní trať.

Jizerskou padesátku vyhrál Nor Nygaard, Kateřina Smutná dojela druhá mezi ženami Číst článek

„Máme sice stále problémové úseky, jako je Jizerka, Krásná Máří nebo Olivetská hora, ale to nám nezabrání připravit závod téměř v plné podobě,“ přiblížil Koucký.

Na trasách momentálně pracují desítky organizátorů, kteří se snaží připravit zázemí závodu, ale hlavně trasy.

„Na nich je práce nejvíce. Sice nám napadlo několik čísel sněhu, ale bez jejich zapálení a celodenní práce by to nestačilo. Nyní je to v našich rukách. Děláme vše pro to, aby se závod odjel v co nejkompletnější podobě,“ dodal Koucký.

Pořadatelé se rozhodli zrušit rezervaci bloků a počítá se s variantou plného závodu s minimálními změnami.