Johannes Bö porazil Fourcada i v Annecy, nejlepší Češi skončili ve čtvrté desítce

Norský biatlonista Johannes Thingnes Bö vyhrál sprint na 10 kilometrů ve franouzském Annecy, druhý skončil lídr Světového poháru Martin Fourcade před dalším domácím reprezentantem Antoninem Guigonnatem. Českým závodníkům se závod nepodařil především běžecky a nejlepší z nich skončili až ve čtvrté desítce. Annecy/Francie 15:20 15. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Johannes Bö | Foto: TT News Agency/Robert Henriksson | Zdroj: Reuters

Vyprodaný areál v Annecy se těšil na výkon domácího favorita Martina Fourcada, ten sice předvedl druhý nejrychlejší čas na trati a čistou střelbu, ale ani tak vedoucí muž Světového poháru nevyhrál.

Stejně jako minulý týden v Hochfilzenu byl rychlejší Nor Johannes Thingnes Bö. Na trati ani na střelnici Nor neudělal jediné zaváhání a do nedělní stíhačky vyběhne s náskokem 21 sekund.

Velký příběh domácím fanouškům v závěru připravil Antonin Guigonnat. 26letý rodák z nedalekého Ambilly se poprvé v kariéře prokousal na stupně vítězů, na čtvrté místo odsunul Němce Schemppa.

Le beau podium de ce sprint 10km homme ! avec Johanne Boe, Martin Fourcade et Antonin Guigonnat ! #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/M044Bic1pr — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 15 December 2017

Čechům se znovu nedařilo. Michal Šlesingr se startovním číslem 4 předvedl dvě čisté střelecké položky, jenže na trati ho trápily potíže s kolenem, které si přivodil na tréninku, díky pomalému poslednímu kolu nakonec vypadl z elitní čtyřicítky.

„Ze střelnice mám pocit dobrý, bohužel se to sešlo ve chvíli, kdy to není dobré na trati. Potřeboval bych, aby se mi povedlo takhle střílet dál, až se mi bude jezdit trošku líp,“ okomentoval závod pro Radiožurnál Michal Šlesingr.

Bodovali tak pouze dva čeští reprezentanti. Michala Krčmáře a Ondřeje Moravce dělily tři sekundy ve prospěch mladšího biatlonisty, Krčmář ale skončil až na 34. místě, Moravec byl 37.

„V prvním kole jsem spadnul, takže jsem ztratil pět deset vteřin, mrzí mě to, ustřelilo mi to v zatáčce a kecnul jsem s sebou na zadek," prozradil Michal Krčmář.

Nadějně mě sprint rozjetý nadějný Adam Václavík. Rychle běžel a bezchybně zvládl i první položku, útočil po ní na elitní dvacítku, jenže po „stojce“ musel na čtyři trestná kola a skončil až 84.

SP v biatlonu v Annecy (Francie):

Muži - sprint na 10 km:

1. J. Bö (Nor.) 22:16,9 (0 trest. okruhů), 2. M. Fourcade -21,1 (0), 3. Guigonnat (oba Fr.) -34,7 (0), 4. Schempp (Něm.) -41,8 (0), 5. Desthieux (Fr.) -45,7 (0), 6. Šipulin (Rus.) -54,9 (1), 7. Gjesbakk (Nor.) -58,4 (0), 8. Lapšin (Korea) -1:05,1 (0), 9. Windisch (It.) -1:07,6 (0), 10. Burke (USA) -1:08,2 (0), ...34. Krčmář -1:49,3 (1), 37. Moravec -1:52,4 (2), 41. Šlesingr -1:57,0 (0), 47. Krupčík -2:10,5 (1), 84. Václavík (všichni ČR) -3:15,1 (4).

Průběžné pořadí SP (po 6 z 22 závodů): 1. M. Fourcade 318, 2. J. Bö 298, 3. Fak (Slovin.) 244, 4. Schempp 219, 5. Šipulin 178, 6. T. Bö (Nor.) 170, ...42. Moravec 41, 44. Krčmář 40, 52. Šlesingr 23, 63. Krupčík 9.