Poslední sprint sezony v Oslu ovládl norský biatlonista Johannes Thingnes Bö. Krčmář dojel desátý

Norský biatlonista a jistý vítěz Světového poháru Johannes Thingnes Bö ovládl i závěrečný sprint sezony v Oslu a sedmnáctým individuálním triumfem vylepšil vlastní rekord ze sezony 2018/2019. Nejlepší český závodník Michal Krčmář skončil i díky bezchybné střelbě desátý. V pátek je v Norsku na programu sprint žen. Oslo 17:30 16. března 2023

Johannes Thingnes Bö prodělal covid, ale na trati před domácím publikem to nebylo vůbec znát. Devětadvacetiletý fenomén i navzdory jedné střelecké chybě porazil o 23,9 sekundy Švéda Martina Ponsiluomu a o dalších pět vteřin třetího Němce Benedikta Dolla.

Vedle čtrnácti triumfů ve Světovém poháru získal Bö také tři individuální zlaté medaile z mistrovství světa v Oberhofu. Čtyřnásobný vítěz Světového poháru může rekord v počtu individuálních výher v sezoně ještě vylepšit v sobotním stíhacím závodě a v nedělním závodě s hromadným startem.

Češi v závodě

Dvaatřicetiletý Krčmář zajel třetí nejlepší sprint v této sezoně. Lepší byl v Pokljuce a Annecy, kde obsadil páté, respektive šesté místo. Vedle bezchybné střelby si pomohl také 17. běžeckým časem.

„Nejsem úplně nadšený, ale je to další kvalitní závod. Tělo i hlava je unavenější, takže úkony a pohyby na střelnici nedělám tak rychle. Z toho pramení pomalejší střelba, rány jsem musel odkládat a nebylo to úplně v rytmu. Když to dopadne nula nula, tak se to dá vzít,“ řekl Radiožurnálu Sport Krčmář.

Na vítězného Böa ztratil minutu a deset sekund, od nejlepší šestky jej dělilo bezmála patnáct vteřin. V konečném hodnocení sprintu si polepšil na deváté místo, ve Světovém poháru zůstává průběžně dvanáctý.

Kromě bezchybně střílejícího Krčmáře bodovali také další dva Češi. Střelecky stoprocentní Tomáš Mikyska obsadil osmatřicáté místo, Adam Václavík dojel po jednom trestném kole hned o příčku za ním. Do stíhacího závodu se probojovali i třiapadesátý Jakub Štvrtecký a o příčku horší Jonáš Mareček.

Závodní program v Oslu pokračuje v pátek sprintem žen, který startuje v 15.20. Přímý přenos závodu uslyšíte na stanici Radiožurnál Sport.

SP v biatlonu v Oslu (Norsko): Muži - sprint (10 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 25:13,0 (1 trest. okruh), 2. Ponsiluoma (Švéd.) -23,9 (0), 3. Doll (Něm.) -28,9 (0), 4. Rastorgujevs (Lot.) -46,5 (1), 5. Laegreid (Nor.) -48,0 (0), 6. Kühn (Něm.) -55,9 (0), ...10. Krčmář -1:10,1 (0), 38. Mikyska -1:57,1 (0), 39. Václavík -2:01,5 (1), 53. Štvrtecký -2:30,2 (2), 54. Mareček (všichni ČR) -2:30,4 (0).

Průběžné pořadí SP (po 19 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 1409, 2. Laegreid 993, 3. Christiansen 866, 4. Doll 718, 5. Ponsiluoma 703, 6. Dale (Nor.) 630, ...12. Krčmář 524, 42. Štvrtecký 80, 55. Mikyska 50, 75. Mareček 17, 90. Václavík (všichni ČR) 7.