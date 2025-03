Johannes toho pro biatlon udělal plno. Zaslouží si velké poděkování, říká Hornig po závěrečném závodě

Skončila sezona Světového poháru v biatlonu. Poslední závody s hromadným startem vyhráli Švéd Samuelson a Němka Preussová, která díky tomu získala velký křišťálový glóbus za celkové vítězství ve Světovém poháru. Poslední závod v Oslu byl také domácí rozlučkou bratrů Boeových. Johannes Thingnes Boe byl sedmý a jeho bratr Tarjei na 23. místě. Jako desátý finišoval Vítězslav Hornig, který v rozhovoru pro Radiožurnál Sport hodnotil celou sezonu. Oslo 18:46 23. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítězslav Hornig obsadil v posledním závodě sezony 2024/2025 desáté místo | Foto: Marek Ambrož | Zdroj: Český biatlon

Vítězslave, jaké pro vás bylo uzavřít sezonu desátým místem v závodě s hromadným startem?

Hodně to bolelo. Trochu jsem se bál, jak to bude vypadat, když jsem viděl s jakými pocity jednu v prvním kole. Dobře jsem si ale rozvrhl síly, protože ve druhém a třetím kole to zase šlo. Vrátil se mi trochu pocit z Kontiolahti ze začátku sezony, kde jsem byl schopen se v posledním kopci vymáčknout k maximálnímu výkonu. Nyní se mi to vrátilo a dokázal jsem v posledním kole dva soupeře překonat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si biatlonistu Vítězslava Horniga po posledním závodě sezony 2024/2025

Kde jste vzal síly na náročný závěr závodu?

Věděl jsem, že to nemůžu nakopnout hned od výjezdu ze střelnice, protože mi to tady úplně nesedí. Když se ale jede dozadu do prudších kopců, tak tam už jsem silnější. Věděli jsem, že to tam můžu rozjet. Uldal odpadl už prakticky na začátku kola. O Michalovi Krčmářovi jsem věděl, že si ho nesmím nechat přivézt do cíle, protože on je mnohem lepší sprinter než já. Neměl bych proti němu šanci. Naštěstí Nelin s Wrightem měli stejnou taktiku. Dali jsme si sprint v posledním kopci, kde jsem měl tentokrát nejvíc sil já.

Jaké pro vás bylo být u rozlučky s kariérou v podání Johannese Thignese a Tarjeje Boeových?

Celý týden je tu cítit speciální nádech loučení dvou gigantů našeho sportu. Tarjei na tom asi po nemoci nebyl nejlépe, ale určitě chápu, že i přes nějaké komplikace chtěl startovat. Je to doma, poslední závod a určitě se nechtěl loučit někde v posteli s horečkou.

Biatlonová sezona končí. Uspěl Laegreid, z Čechů se dařilo Hornigovi a Voborníkové. Loučí se bratři Böovi Číst článek

V cíli se utvořil kolem slavné bratrské dvojice chumel závodníků. Stihl jste jim také něco říct na rozloučenou?

Za Johannesem jsem zašel, podali jsme si ruce a pogratuloval jsem mu za celou jeho kariéru. Pro sport toho dokázal plno. Určitě se mu sluší poděkovat, protože i díky němu má biatlon takové postavení ve světě.

V konečném pořadí Světového poháru jste obsadil 20. místo. Souhlasíte, že je to skvělý výsledek?

Nevěděl jsem, jak to dopadne. Každopádně jsem rád, že to vyšlo. Loni jsem skončil někde kolem devadesátého místa s jediným bodem. Letos to bylo o něčem jiném. Děkuji všem trenérům a realizačnímu týmu, protože bez nich bych to nedokázal.

Co budete chtít zlepšit do olympijské sezony?

Vždy je co zlepšovat. Konkurence nespí a všichni makají. Teď mě čeká relax, ale pak se zase naskočí do přípravy, projedeme si znova celý systém. Budeme chtít vybudovat fyzický a střelecký základ na celou sezonu. Chci trochu lepší čísla ve střelbě, protože ty letos trochu spadly. Nějaké vteřiny mohu určitě ulovit na rychlosti střelby. Tam se to celosvětově posouvá směrem dopředu a my to musíme akceptovat.

Vítězslav Hornig, 20. muž Světového poháru pic.twitter.com/OUejt0f7tO — Český biatlon (@ceskybiatlon) March 23, 2025