Náročné tratě, které sedí našemu lyžování, říká biatlonový fenomén Bö o podmínkách na Vysočině

Za týden už budou nejlepší biatlonisté planety v Česku. V Novém Městě na Moravě na mistrovství světa. A můžete si být jistí, že se tam těší. Platí to i pro suveréna posledních sezon a loňského šampionátu Nora Johannese Thignese Böa. Nové Město na Moravě 9:27 30. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Johannes Thignes Bö | Zdroj: Profimedia

Nejlepší biatlonista světa očekává v Novém Městě na Moravě opravdový vrchol sezóny a bláznivé závody, říká v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál Sport a Mf Dnes. Ve Vysočina Aréně startoval přesně dvacetkrát a hned desetkrát vyhrál.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkal o Novém Městě na Moravě norský biatlonista Johannes Thignese Bö

„Jo, vyhovuje mi to tam. Pro mě i bratra Tarjeje jsou to náročné tratě, které sedí našemu stylu lyžování. A na střelnici máte docela vysoký tep. To je pro nás taky dobré,“ říká norský biatlonový fenomén.

„Moje nejhezčí vzpomínky jsou na závěrečnou střelbu. Popravdě už nevím, jakého závodu, ale stál jsem sám u stavu číslo 1. Pamatuju si, jak mi pak někdo ukazoval fotku tohoto momentu, jak tam stojím a za mnou je stadion napěchovaný tolika lidmi. Já odstřílel čistě a oni bouřili jen kvůli mně,“ vzpomínal třicetiletý atlet.

Není se co divit, že si Johannes Bö nepamatuje, který to byl závod, když se mu v Novém Městě na Moravě tak daří. Dvakrát tam dokonce vyhrál při všech třech startech v jednom týdnu.

Rozšířené tribuny i lepší zázemí pro závodní týmy. Vysočina Arena láká na mistrovství světa v biatlonu Číst článek

Přehled medailí

Třeba se teď na svém oblíbeném místě pokusí ještě překonat svou fantastickou bilanci z minulého mistrovství světa, na kterém získal pět zlatých, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili a tamní organizátoři v nadsázce Oberhof překřtili na Boeberhof.

„Nemyslím si, že toho jsem schopný. Loni jsem měl lepší formu i výsledky před světovým šampionátem. Ale když se povedou štafety, k tomu sprint a stíhačka, tak kdo ví, šance tu určitě je,“ dodává jeden z nejlepších biatlonistů světa.

Jak se bude Johannesi Bö na biatlonovém mistrovství světa na Vysočině dařit, se fanoušci dozví už od 7. února, kdy v Novém Městě na Moravě začíná mistrovství světa. Stanice Radiožurnálu Sport odvysílá všechny závody v přímém přenosu.