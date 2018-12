Běžkyně po trestu za doping září, Johaugová vyhrála i čtvrtý závod

Norská lyžařka Therese Johaugová po návratu z dopingového trestu dál dominuje Světovému poháru. Na domácí půdě v Beitostölenu v sobotu ovládla běh na 15 km volnou technikou a vyhrála i čtvrtý distanční závod v sezoně. Oslo 11:31 8. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Norská lyžařka Therese Johaugová po návratu z dopingového trestu dál dominuje Světovému poháru | Foto: NTB SCANPIX | Zdroj: Reuters

Sedminásobná mistryně světa zvítězila o více než minutu před Švédkou Charlotte Kallaovou. Třetí skončila další domácí závodnice Ingvild Flugstad Östbergová, kterou trojnásobná olympijská šampionka Kallaová předstihla díky výbornému závěru o pouhé dvě desetiny sekundy. Na posledním mezičase necelé tři kilometry před cílem byla Kallaová ještě čtvrtá.

„Tohle je moje místo, Beitostölen miluju. Byly úžasné podmínky a spousta sněhu. Po minulém víkendu jsem byla hrozně unavená, ale naštěstí jsem se z toho dostala,“ řekla Johaugová, která před týdnem v Lillehammeru vyhrála volnou desítku i stíhací závod. Se ziskem 500 bodů má v čele Světového poháru na druhou Kallaovou k dobru 131 bodů.

Jediná česká lyžařka na startu Kateřina Razýmová obsadila 47. místo se ztrátou 4:46,5 minuty na Johaugovou.

Johaugová byla pozitivně testována na doping během přípravy v roce 2016. Byl jí za to vyměřen trest na 18 měsíců.

SP v běhu na lyžích v Beitostölenu (Norsko):

Ženy - 15 km volně: 1. Johaugová (Nor.) 37:33,9, 2. Kallaová (Švéd.) -1:05,9, 3. Östbergová (Nor.) -1:06,1, 4. Anderssonová (Švéd.) -1:08,8, 5. Sedovová (Rus.) -1:23,8, 6. Pärmäkoskiová (Fin.) -1:24,1, 7. Něprjajevová (Rus.) -1:27,9, 8. Digginsová (USA) -1:29,6, 9. Hagaová (Nor.) -1:55,1, 10. Roponenová (Fin.) -2:05,9, ...47. Razýmová (ČR) -4:46,5.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 32 závodů): 1. Johaugová 500, 2. Kallaová 369, 3. Anderssonová 359, 4. Östbergová 345, 5. Pärmäkoskiová 305, 6. Bělorukovová (Rus.) 257.