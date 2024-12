Jsem ráda, že můžu závodit na tak těžkých kopcích. Chyby vychytám, říká Ledecká po superobřím slalomu

Ester Ledecká se znovu dostala do nejlepší desítky závodu Světového poháru v alpském lyžování. Skončila na dělené sedmé pozici v superobřím slalomu ve švýcarském Svatém Mořici. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport česká lyžařka přiznala, že si je vědoma chyb, které v závodě udělala, a pokusí se je do příště vychytat. Zároveň se rozpovídala o tom, jak se zotavovala z jetlagu, který ji trápil po závodech v Číně a Americe. Rozhovor Svatý Mořic 14:49 21. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká | Foto: Gintare Karpaviciute | Zdroj: Reuters

Zaznamenala jste svou nejlepší jízdu ve Svatém Mořici, jak závod hodnotíte?

Dobře, ale bylo tam hrozně moc chyb. Je dobré, že mám zítra (v neděli) další šanci, rozebereme to s týmem. Už přesně vím, co mi každý z nich řekne, mohla bych si to zhruba zanalyzovat i sama.

Jsem ráda, že můžu závodit na takto těžkých kopcích. Je to další zkušenost do budoucna. Myslím, že jsem předvedla dobrou jízdu a doufám, že chyby ještě na příště vychytám.

Jaké chyby myslíte? Třeba nájezd do prudké pasáže, kde jste vypadla z ideální stopy?

Ano, to byla jedna chyba. Pak tam byla další v takovém esíčku a ještě jedna dole. Ale všechny holky tady chybují, protože je to těžký kopec. Je to superobří slalom (Super G), máme prohlídku a pak už jen jednu šanci, kdy jedeme výrazně rychleji než na prohlídce. Všechno háže, skáče, tak to u Super G je. Akorát si myslím, že některým chybám se dalo předejít, pokusím se to zítra (v neděli) zlepšit.

Další závod, další TOP ! ⛷️



Ester Ledecká si vyjela ve Svatém Mořici parádní sedmou pozici ze Super G! Tohle si necháme líbit.



Svou letošní premiéru ve Světovém poháru si odbyla i Terka Nová, která dokončila závod na 39. místě. pic.twitter.com/kxTnhi7tUT — Czech Ski & Snowboard (@czeskisnowboard) December 21, 2024

Uzavřela jste pomyslné příměří se Svatým Mořicem po tomto závodě?

Za mě to byla dobrá jízda. Kopec (ve Svatém Mořici) mám paradoxně hrozně ráda, i když je těžký, vždycky se sem těším. Až dosud se mi tady nedařilo, takže jsem ráda, že jsem to snad konečně prolomila.



Jeden z vašich trenérů Franz Gamper by měl stavět trať pro nedělní závod, jenomže program ohrožuje počasí. Už jste se o tom s trenérem bavili?

Na počasí jsem se nedívala. Počítáme s tím, že se pojede, takže se budu připravovat a věřím, že Franz trať postaví perfektně. Bude přímo pro mě a doufám, že na mě bude trochu milejší než v trénincích, protože mi vždycky postaví naschvál nějakou nepříjemnost, věci, které mi nejdou. Ale věřím, že má rozum, a že to v závodě neudělá.



Jak vám je poté, co jste za krátký čas obletěla celý svět? Sezonu jste začala na přelomu listopadu a prosince na snowboardu v Číně, poté jste závodila na lyžích v Americe, teď jste už zpátky v Evropě, protože budete doma na Vánoce.

Tři jetlagy se mnou trošku zatočily, nebudu lhát, bylo toho hodně. Musím poděkovat svému fyzioterapeutovi Ladislavu Poláškovi, který mě má na starost. Snažili jsme se na jetlagy něco vymyslet i s doktorem, řešili jsme prášky na spaní, protože kvůli dopingu nemůžu brát jen tak kde co, takže jsme se to snažili všechno podchytit. A myslím, že jsme to zvládli. Teď se budu postupně vracet do evropského času.



Jaké máte další plány do sezony? V Číně jste na snowboardu odjela dva závody velice kvalitně a máte splněná kritéria pro mistrovství světa. Budete tedy teď preferovat lyže?

Vůbec nevím, jak to teď bude. Uvidím, jak stihnu natrénovat přes Vánoce, protože teď toho bylo opravdu hodně. Obvykle jedeme rovnou po Štědrém dnu někam trénovat, ale letos možná budu mít skoro dva dny pauzu. Takže uvidíme, jestli se nám tam podaří nacpat nějaký snowboard. Jsem určitě pro, abych si ještě nějaký závod dala, ale uvidíme, jak se budu cítit.