‚Chci do toho dát maximum, abych medaili získal.‘ Judista Lukáš Krpálek se připravuje na MS v Tokiu

„V loňském roce mi medaile utekla. Letos bych do toho rozhodně chtěl dát maximum, abych medaili získal,“ vzpomíná na páté místo v Baku Lukáš Krpálek.

Tvrdě trénuje v posilovně i na judistických kempech. Nabírat ale pouze svalovou hmotu tak, jak se snažil před loňskou sezonou, nechce. Když si stoupne na váhu, ukáže mu kolem 113 kilogramů, tedy podobně, jako na konci sezony.

„Malý nárůst tam je, ale není to nic výrazného. Musím říct, že pro mě je mnohem důležitější, abych se cítil na žíněnce silný, než abych si stoupl na váhu a viděl, že mám 118, 120 kilogramů. Váha pro mě určitě tak důležitá není,“ říká pro Radiožurnál osmadvacetiletý judista.

A zdá se, že pro Lukáše Krpálka není ani důležité vrátit se rychle do kolotoče turnajů. Ten první ho čeká teprve za 14 dnů, pak si odskočí na Grand Prix do Číny a pak až v červenci na Evropské hry. Přitom letos, stejně jako loni, se sbírají důležité body do olympijské kvalifikace.

„Co se týče bodů do olympijského žebříčku, tak v tuto chvíli se dá říci, že jich mám docela dostatek, takže nemusím zbytečně objíždět všechny možné turnaje,“ vrací se Lukáš Krpálek k vrcholu sezony.

V případě úspěchu na světovém šampionátu by totiž získal tolik bodů, že by si s jistotou zajistil místo mezi nasazenými pro olympijský turnaj. Tedy v první osmičce. Jenže ani to není pro českého judistu nic, s čím by si lámal hlavu.

„Bude záležet na tom, jestli ti nejlepší budou také v té osmičce nebo jestli olympijskou kvalifikaci vypustí natolik, že jim bude stačit se jen na olympiádu dostat. Teď mluvím především o Francouzovi Teddy Rinerovi, který ještě olympijskou kvalifikaci nezačal, a kdo ví, jestli se mu povede dostat se do nejlepší osmičky, i když tam patří. V tuto chvíli se tak nedá říci, jestli bude výhoda nebo nevýhoda být v první osmičce. Já rozhodně budu chtít tam být, ale nevím, jestli to bude úplně tak důležité,“ zvažuje Krpálek.

A právě na souboj olympijského vítěze z Ria z roku 2016 s francouzským obrem Teddy Rinerem, na který se těší celý judistický svět, tak může dojít až na olympijských hrách v Tokiu v příštím roce.