Mistryni světa v biatlonu Simonovou čeká soud kvůli podvodu s kreditními kartami, obvinění popírá

Desetinásobná mistryně světa v biatlonu Julia Simonová se bude muset v souvislosti s několik let starou aférou s kreditními kartami zpovídat kvůli obvinění z krádeže a podvodu před soudem. Agentuře AFP to ve středu potvrdilo státní zastupitelství v Albertville s tím, že slyšení je naplánováno na 24. října.

Mistryně světa Julia Simonová

Julia Simonová | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na Simonovou v letech 2022 a 2023 podali žalobu její kolegyně z francouzské reprezentace Justine Braisazová-Bouchetová a také jeden člen realizačního týmu kvůli podezření, že pro vlastní nákupy ve výši zhruba 2300 eur (56 tisíc korun) využila jejich kreditní karty.

Nyní osmadvacetiletá biatlonová hvězda obvinění popřela a sama podala žalobu na neznámého pachatele kvůli krádeži identity.

Podle obvinění se Simonová podvodu s kreditními kartami dopustila během soustředění v Norsku v létě 2022. Poté, co skandál vyšel najevo, byla v roce 2023 krátce vyřazena z národního týmu a ocitla se i ve vazbě.

Pro zimní sezonu se ale celková šampionka Světového poháru ze sezony 2022/23 do reprezentace vrátila.

S Braisazovou-Bouchetovou se původně ignorovaly a komunikovaly spolu jen přes právníky. V poslední době se však obě velké favoritky zimních olympijských her 2026 podle všeho usmířily a dokonce spolu slavily některé výhry.

