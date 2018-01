K maturitě jsem přečetl dvě tři knížky, přiznává Michal Krčmář. Teď ho inspirují boxeři Kličkové

Každý z biatlonistů se na poslední závod v Anterselvě připravuje po svém. Michal Krčmář je v péči masérky a klid na penzionu mu vyhovuje, zatímco minulý rok nacházel odreagování v hraní na playstationu, teď hlavně čte.

V hlavě jsem to dneska nedal, hodnotil nejenom čtyři chyby na střelnici biatlonista Adam Václavík Číst článek

„Letos, když to není seriál nebo film, vezmu do ruky nějakou knížku. Teď to jsou Bratři Kličkové,“ říká Michal Krčmář Radiožurnálu.

Do složité literatury se český reprezentant nepouští, díla prokletých básníků byste prý v kufru, který vozí po soustředěních, ani v knihovně u Krčmářů neobjevili, teď listuje knihou spíš z prostředí boxerských ringů.

„Mám rád biografie sportovců. Je mi jedno, jestli je to tenista, fotbalista nebo sjezdař. Když je to zajímavý člověk, tak po tom sáhnu. Otec bratří Kličků byl voják, pořád ho převelovali, takže se každý půlrok stěhovali. Měli hodně zajímavé dětství,“ vysvětluje.

Podobné příběhy Michala Krčmáře baví, často v nich hledá inspiraci. V posledních letech prý čte v solidním tempu, ale k tomu dospěl později, jako student se v četbě zrovna nevyžíval.

„Vůbec jsem nečetl. Aby mi zpětně nevzali maturitu, ale z třiceti knížek jsem přečetl dvě nebo tři,“ směje se.

Kdyby některá byla o biatlonu, mohlo to být jinak, ale takové doteď v podstatě nebyly k sehnání. „Fourcade by měl být v létě přeložený do češtiny, to mě hodně zajímá. Björndalen by si to taky zasloužil, ale asi neměl čas, aby něco napsal,“ přemýšlí.

A bude někdy knížka i o Michalu Krčmářovi? „Nikdy neříkej nikdy, ale tomu je dlouhá cesta,“ usmívá se. Michal Krčmář.

Námětem do jedné z kapitol by mohl být závod s hromadným startem, ale mezi největší favority patří jiní. Muži se vydají na trať ve tři čtvrtě na tři, ženy už v půl jedné.