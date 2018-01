K Samkové se přidala Hopjáková. Snowboardcrossařky skončily v závodě družstev druhé

Eva Samková a Vendula Hopjáková obsadily druhé místo v závodu dvojic na Světovém poháru ve snowboardcrossu v Erzurumu. Rychlejší byly jen Francouzky Chloé Trespeuchová a Nelly Moenneová Loccozová, které vyhrály i předchozí prosincový závod v Rakousku. Tam česká dvojice nestartovala, neboť obě snowboardistky byly v té době zraněné. Erzurum/Turecko 11:49 21. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vendula Hopjáková a Eva Samková (vlevo) na druhém místě v závodě družstev | Zdroj: Czech SBX team

„Když jsme postoupily do velkého finále, říkala jsem si: ‚Tyjo, to je hustý.‘ Nečekala jsem to. Ve velkém finále jsem si říkala, že by bylo super i čtvrté místo. A druhé místo je super, ani jsem za tou první nebyla o tolik pozadu, dojela jsem rovnou za ní. Kdyby to bylo delší, tak ji dojedu,“ řekla Radiožurnálu Eva Samková.

'Taťka by byl rád, že jsem jela.' Samková vyhrála závod Světového poháru dva dny po smrti otce Číst článek

Reprezentační trenér Marek Jelínek úspěch svých svěřenkyň ocenil. „Je to skvělý výsledek, když si uvědomíte, že si obě v prosinci prošly zraněním ramene, Eva navíc zprávou o smrti táty. Dnes obě ukázaly sílu, Vendy navíc potvrdila, že do světové špičky právem patří i ona,“ uvedl v tiskové zprávě.

Hopjáková se snažila vyvarovat chyb, které udělala v sobotu. „Vím, kde jsem chybovala včera, dnes jsem zlepšila start, klopenky jsem dnes nedala nejlíp, ale celkové to bylo lepší. Dojela jsem třetí a Eva nás ještě vytáhla na druhé místo,“ komentovala svůj výkon.

Samková v Turecku navázala na sobotní triumf z individuálního závodu. Necelý měsíc před obhajobou olympijského zlata si připsala osmé vítězství v SP, které věnovala zesnulému otci. Jednadvacetileté Hopjákové dnes pomohla k životnímu výsledku.

Česká dvojice dojela v semifinále druhá za Italkami, ve finále je ale dokázala porazit. Třetí za Samkovou a Hopjákovou skončily Kanaďanky Meryeta Odineová a Zoe Bergermannová.

Závod SP dvojic ve snowboardcrossu v Erzurumu (Turecko):

Muži: 1. Perathoner, Visintin (It.), 2. Hämmerle, Schairer (Rak.), 3. Holland, Deibold (USA), ...16. Koudelka, Kubičík (ČR).

Ženy: 1. Moenneová Loccozová, Trespeuchová (Fr.), 2. Hopjáková, Samková (ČR), 3. Odineová, Bergermannová (Kan.).