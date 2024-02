Mäkäräinenová je v Novém Městě expertkou finské televize. ‚Je hezké zase zažít tu atmosféru,‘ vypráví

26 vyhraných závodů Světového poháru, tři velké křišťálové glóby a jeden titul mistryně světa, to je jen stručný výčet největších úspěchů bývalé finské biatlonistky Kaisy Mäkäräinenové. Kariéru ukončila před čtyřmi lety, ale kolem biatlonu se nyní pohybuje. O své nové aktuální profesi, vzpomínkách na závody v Novém Městě i aktuálním mistrovství světa mluvila v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Nové Město na Moravě 7:00 11. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kaisa Mäkäräinenová | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaká je vaše práce tady na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě?

Pracuji pro finskou televizi Yle jako expertka. Každý den si projíždím trať a snažím se divákům přiblížit místní podmínky a všechny aspekty biatlonu. Některé závody i komentuji, ale během mužských závodů jsem spíš na střelnici a ukazuji, jak naši finští biatlonisté střílí.

Jak se vám líbí práce pro televizi?

Líbí se mi moc. Většinou komentuji z Helsinek, ale mám ráda, když na závody cestujeme. V letošní sezoně jsme byli jen v Lenzerheide a teď tady v Novém Městě. Je hezké všechny vidět osobně a zažít tu atmosféru.

Kaisa Mäkäräinenová na střelnici | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

V popisku profilu na Instagramu máte napsáno, že hledáte v životě nový cíl. Naplňuje to právě práce pro televizi?

Myslím, že to tam mám napsáno od chvíle, kdy jsem ukončila kariéru. Je hezké něco takového dělat po kariéře, ale asi stále ještě hledám něco speciálního. Zkouším různé věci, ale práce v médiích zatím patří mezi mé nejoblíbenější.

V Novém Městě na Moravě jste absolvovala předchozí mistrovství světa a celou řadu závodů Světového poháru? Jaké máte na místní areál vzpomínky jako závodnice?

Závodila jsem tu hodněkrát. V roce 2012 jsem tady vyhrála na svoje narozeniny, takže na to nikdy nezapomenu. Na mistrovství světa v roce 2013 jsem přijela v dobré formě, ale místní střelnice pro mě byla moc složitá, takže jsem víc chybovala a odjela jsem bez medaile. To bylo zklamání, ale i tak mám krásné vzpomínky na atmosféru.

Když opět pociťujete místní atmosféru, nestýská se vám po závodění?

Samozřejmě mi to trochu chybí. Vždy se mi tady moc líbilo. Nové Město mi připomíná areál v Ruhpoldingu, kde jsou tribuny velmi blízko trati a střelnici. To je na tomhle místě speciální. Líbí se mi tady, že i když nejsou čeští biatlonisté největší favorité, tak diváci aktivně povzbuzují všechny a zůstávají i na medailové ceremoniály. Respektují biatlon i všechny sportovce, což je skvělé.

V pátek jste si projížděla trať s Gabrielou Soukalovou a dalšími bývalými biatlonisty. Zůstáváte v kontaktu s biatlonistkami, proti kterým jste závodila?

Trochu ano, především přes sociální sítě. Jednou z nejlepších věcí tady je, že se můžu potkat se všemi bývalými biatlonisty, kteří teď pracují jako experti pro televize. Všichni díky tomu mají více času, takže si můžeme dát kávu v tiskovém centru a popovídat si víc v klidu. Samozřejmě mladé biatlonisty moc neznám osobně, ale starší, se kterými jsem závodila, ano.

Nadšení z Francouzek a finský talent

V roce 2018 jste porazila v boji o velký křišťálový glóbus Slovenku Anastásii Kuzminovou, která se teď po čtyř a půl leté pauze vrací k biatlonu. Neinspiruje vás to taky k návratu?

Na takovou úroveň se určitě nevrátím. Jezdila jsem ale na menších závodech ve Finsku. O Velikonocích máme mistrovství Finska v Kontiolahti, kde žiju, takže bych se mohla zúčastnit, ale na to nemusím tolik trénovat. Líbí se mi dělat sport už pro zábavu. Doby, kdy jsem vrcholově soutěžila jsou už pryč.

Na co jste ve zbytku mistrovství světa nejvíce zvědavá?

Hodně mě zaujalo, co se povedlo Francouzkám ve sprintu. To bylo úžasné vidět. Bylo to vtipné, protože už v televizním studiu před závodem jsem říkala, že by to mohl být den, kdy uvidíme kompletní francouzské pódium. Dokonce i na čtvrtém místě nakonec skončila Francouzka, takže jsem zvědavá, co ještě předvedou. V mužských závodech mě zajímá, jak se bude vést Ottu Inveniusovi, což je naše vycházející hvězda.