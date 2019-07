První trenérka u biatlonové reprezentace. Kamila Jiroutek Rajdlová se střelbou příliš neporadí

Mezi trenéry je obecně mnohem víc mužů než žen, v případě reprezentačních výběrů českého biatlonu dokonce až do minulé sezony nikdy žádná žena tým nevedla. Kamila Jiroutek Rajdlová je v tomto směru průkopnicí, bývalá běžkyně na lyžích a účastnice tří olympijských her se stala asistentkou kouče Aleše Lejska u B týmu a juniorek. Jablonec nad Nisou 8:41 22. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kamila Jiroutek Rajdlová je novou trenérkou reprezentačního B týmu biatlonistek a juniorek | Foto: Mária Rušinová / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Do pořádného kopce s holemi v rukou musejí doslova skákat české biatlonistky. Dřív tu během tréninku slýchávaly o něco hrubší hlasy svých trenérů. Teď tu v růžovém triku postává a radí trenérka, vůbec první žena v téhle funkci u reprezentačního týmu, byť jde jen o ten juniorský.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kamila Jiroutek Rajdlová je novou trenérkou reprezentačního B týmu biatlonistek a juniorek. Poslechněte si reportáž Davida Nyče

„Možná, že z toho ženského pojetí vím, jak asi můžou cítit trénink. Chlap řekne: ‚To je dobrý, bylo to sice tvrdé, ale jdeme dál.‘ Já se na to můžu podívat z trochu jiného hlediska a říct: ‚Hele, měla jsem stejný pocit jako ony.‘ Určitě se můžu vžít do toho, že jsou to holky, ženský, takže si myslím, že v tom ta výhoda je,“ říká Radiožurnálu Kamila Jiroutek Rajdlová.

Natálie Jurčová má za sebou další trénink tady v Břízkách. „Myslím, že je to zase změna. Nikdy jsem trenérku neměla, takže za mě super, protože nám holkám rozumí asi víc než chlapi, že si v některých věcech můžeme víc popovídat,“ hodnotí práci s novou trenérkou.

O čem si ale zatím v tréninku příliš nepovídají, to je střelba na terče. Jinými slovy, Kamila Jiroutek Rajdlová má jako bývalá běžkyně na lyžích na starosti právě běh, v tom má zdokonalit juniorky i členky B týmu.

Biatlonisté nezahálejí ani v době veder. Na soustředění v Jablonci trénovali klidovou střelbu Číst článek

Do rad, jak trefovat terče, se zatím příliš nehrne. Závodních zkušeností má sice na rozdávání, ale po tratích během své kariéry jezdila bez malorážky na zádech, a tuhle fázi tréninku nechává na svém kolegovi Aleši Lejskovi.

„Samozřejmě nejsem střelec, i když jsem si teď udělala zbrojní průkaz, abych zbraně mohla vozit. Už jsem si i z malorážky vystřelila. Zjistila jsem, že ty terče jsou hodně malé a hodně daleko, takže jednoduché to rozhodně není tak, jak to vypadá v televizi. Takže člověk je z toho spíš překvapený, že to není taková sranda,“ popisuje Jiroutek Rajdlová.

„Mám za úkol se i naučit, když je třeba nástřel, abych věděla, koukla do dalekohledu a řekla, kolik by to bylo doleva, doprava, nahoru, dolů. To není asi úplně problém se naučit a myslím si, že nějaký odhad v tomhle už mám. Ale na druhou stranu nepoznám, kde je ta chyba, když by střílely špatně. Neumím najít chybu v poloze. Tohle jsem nedělala, tak přes to je tady Aleš,“ dodává Kamila Jiroutek Rajdlová, která jako by měla tohle řemeslo, tedy to trenérské v rodině. Vždyť její manžel David Jiroutek je hlavním koučem pro změnu reprezentačního týmu skokanů na lyžích.