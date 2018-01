Kamilu Stochovi jde na Turné čtyř můstků o vyrovnání nejlepšího výkonu i o pivo

Chybí ještě jedno vítězství a nejlepší výkon historie Turné čtyř můstků může být vyrovnán. Polák Kamil Stoch totiž vyhrál i třetí závod v Innsbrucku, a když zkompletuje všechny výhry, bude to stejný výkon jako ten, který v roce 2002 předvedl německý skokan Sven Hannawald. Innsbruck 12:41 5. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polský skokan na lyžích Kamil Stoch má na dosah ruky vyrovnání nejlepšího výkonu na Turné čtyř můstků. | Foto: Matthias Schrader | Zdroj: AP

„Když se mu povede to co mně, pozvu ho na něco dobrého k pití. A bude to s pěnou. Takže pivo. Přesně tak," říkal v centru Innsbrucku bývalý německý skokan na lyžích Sven Hannawald.

Turné čtyř můstků má letos pořadové číslo 66 a byl to právě Hannawald, kdo jako jediný vyhrál všechny závody. Stochovi k tomu chybí uspět v Bischofshofenu.

„Snažím se na to nemyslet. Spíš si jen tak skákat a u toho se smát. Navíc ve skocích na lyžích? Tam nemáte vůbec nic jasné, všechno se může rychle změnit," nestresuje se Kamil Stoch.

Že nemáte ve skocích na lyžích nic jisté, potvrzuje třeba to, jak se změnila Stochova pozice na prvním místě Turné. Už ho totiž nepronásleduje vedoucí muž světového poháru Richard Freitag. Německý skokan se při dopadu v prvním kole zranil.

„Není pro mě jednoduché o tom mluvit. Je to hodně smutné. Soutěžíme spolu dlouho. Přeju mu, ať znovu brzy skáče a nejen to, ať je opět na vrcholu," říká Kamil Stoch.

Skokani mají před sebou kvalifikace v Bischofshofenu. O tom, jestli polský skokan vyrovná Hannawalda, se rozhodne v sobotu.