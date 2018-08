Trenér Tomáš Bank: U žen často vítězí emoce. Doufám, že si to Erbanová rozmyslí

Karolína Erbanová s obviněním trenéra nebyla první. Biatlonistka Gabriela Koukalová na jaře ve své knize ukázala na bývalého kouče Jindřicha Šikolu, jako na toho, kdo způsobil její poruchy příjmu potravy. Hodně třeskavý byl také případ lyžařské rodiny Záhrobských. Trenér Petr Záhrobský a jeho dcera Šárka Strachové dokonce skončili u soudu.

V zahraničí na tom podobně vážně na tom byla i rodina Dokičových - otec a trenér chorvatské tenistky Jeleny Dokićové, která byla na přelomu století jedním z největších světových talentů, dokonce dostal zákaz vstupu na její turnaje.

Známé případy se ale týkají vždy situace, ve které je úspěšnou sportovkyní žena. Jen těžko se ale hledá známý případ, ve kterém by si na svého bývalého kouče takhle výrazně stěžoval sportovec.

„U žen často vítězí emoce, dost často se brečí a člověk musí být daleko větší diplomat než u mužů,“ říká Radiožurnálu lyžařský trenér Tomáš Bank, který připravuje Ester Ledeckou.

Bank si ze zkušenosti - mimo jiné se svým bratrem Ondřejem - myslí, že trénovat ženy a muže je velký rozdíl. Muži podle něj potřebují trenéra jako někoho, kdo jim pomůže rozvést a vylepšit jejich vlastní myšlenku, se kterou sami přijdou.

„U mužů je to jiná práce v tom, že je to spíš spolupráce. Závodník neočekává, že mu budete všechno říkat a očekává, že mu pomůžete v tom, co si sám vymyslí. S mým bratrem to dost často bylo tak, že jsme na řešení přišli společně, kdežto ženy očekávají, že trenér vymyslí všechno a bude víc direktivní,“ říká.

Bank sám říká, že do případu Karolíny Erbanové příliš nevidí, ale doufá, že její rozhodnutí ještě není definitivní.

„Myslím, že je to předčasné a doufám, že si to rozmyslí. Přijde mi to jako radikální řešení. Jestli má pocit, že jí někdo škodí, tak bych jí poradil, aby to otočila, aby ji to namotivovalo. I u Ester je to tak, že když nám někdo hází klacky pod nohy, většinou nás to namotivuje,“ doufá Tomáš Bank.

Trenér volejbalu: Spoustu věcí vyřeší kolektiv

Všechny zmíněné případy se také týkají sportu jednotlivců. „Rozdíl mezi kolektivním a individuálním sportem je strašný. Spoustu věcí za trenéra vyřeší kolektiv. Pokud se chce hráčka udržet, musí tomu kolektivu podléhat. Člověk jako trenér v kolektivu rychleji rozpozná, jestli je nějaký problém nebo zjistí, že je problém,“ říká dlouholetý trenér volejbalistek Slavie Pavel Řeřábek.

„Individuální sportovec se prakticky nemá komu svěřit, kdežto v kolektivu se to probírá, jeden hráč o druhém ví téměř vše, pokud to není něco intimního. To je výhoda kolektivních sportů, výhodou individuálního sportu, že to člověk dosáhne sám, i povaha na individuální sport je jiná,“ dodává volejbalový trenér.