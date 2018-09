Karolína Erbanová: Rozhlížím se, kterou cestou půjdu

„Dávám si hodně času, nechci se k tomu moc vyjadřovat, teď to takhle zrovna je,“ vysvětluje v rozhovoru z akce, na které se amatérští sportovci mohou setkávat s profesionálními.

Rozhovor s bývalou rychlobruslařskou Karolínou Erbanovou a biatlonistou Michalem Krčmářem z Prague Sport Games.

„Dnes je vrcholový sport na velké úrovni, to co se od sportovce očekává, je těžké,“ říká. A co nyní plánuje do budoucna? Chce si užít třeba i to, že poprvé nemusí jednat hekticky, odpočinout si s čistou hlavou. „Rozhlédnout se, kterou cestou půjdu,“ dodává.

Člověk je do profesionálního sportu ponořen a žije v takzvané bublině, takže nyní stále neví, co bude dál, sportovat ale nepřestala. „Lehnout si na gauč, to nemám v sobě. Tělo si udržuji, celý život se hýbu, to je moje doména,“ uzavírá.

Jako mladou a silnou ženu charakterizuje Karolínu Erbanovou biatlonista Michal Krčmář. Ten také obdivuje její rozhodnutí. „Za nic se neschovává, řekla věci na rovinu, tak jak je cítí,“ popisuje.

On sám také nemá problém, jak sám potvrzuje, říkat věci otevřeně – s problémy se prát a postavit se jim čelem. „Upřímnost řeší spoustu věcí,“ upozorňuje.