Katastrofa, hodnotí trenér skokanů Schallert závod družstev. Náladu týmu zvedlo Jandovo loučení

„Byla to asi největší katastrofa, co jsem zažil za dobu, co trénuju český tým. Vypadá to opravdu strašně. Ale pořád tvrdím, že na tom nejsme tak špatně, jak to dnes vypadalo,“ říkal dlouho po závodě na hotelu u piva trenér českých skokanů Richard Schallert.

S přestávkou je u týmu osm let, nyní sledoval, jak náhradník Lukáš Vančura skočil 113 metrů a byl nejlepší z Čechů, Jakub Janda zaznamenal poslední skok kariéry jen do délky 104 metrů, Lukáš Hlava byl diskvalifikován kvůli kombinéze.

A Roman Koudelka zahájil olympijskou sezonu skokem na 105 a půl metru. Pak si postěžoval na nově nafasované brýle: „Máme problém se sklíčkem. Týden máme dvojitá skla a když se setmí, tak nevidím, je potřeba to řešit.“

Skokana, kterého Radiožurnál sleduje i v projektu Olympijský rok, připravila o dobrý výsledek slovy trenéra Schallerta „spousta drobností,“ které ho vysilovaly neustálým stresem.

Přesto českým tým neodcházel od můstku se sklopenými hlavami. Polští fanoušci připravili Jakubu Jandovi po posledním závodě kariéry dojemné loučení.

„Bylo to emotivní, dostal jsem triko, na kterém mám vypsané všechny zimní závody, které jsem odjel. Bylo jich 439, to jsem ani nevěděl,“ vyprávěl nyní už bývalý skokan a zároveň poslanec Jakub Janda.

V dalším závodě se po patnácté hodině odpolední představí z českých skokanů pouze duo Roman Koudelka a Lukáš Hlava.

Vím, fotky se sportovci se nedělají, ale s Jakubem Jandou se tu oba loučíme se skoky. A jak se pan poslanec #Janda cítí na konci sportovní kariéry? A jaká vlastně byla? Za chvilku na @Radiozurnal1 a @iROZHLAScz pic.twitter.com/WCJwvylMcV — Tomáš Kohout (@tkohout) 18 November 2017