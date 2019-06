Emmons má za sebou první sezonu u biatlonistů. ‚Máme na čem stavět, letos se zapojím víc,' říká

Zlato, stříbro i bronz má z olympijských her sportovní střelkyně Kateřina Emmons. Nejcennější kov vybojovala v Pekingu, a i když v roce 2015 ukončila kariéru, střelba jí provází také v současnosti. Už přes rok totiž své rady předává nejlepším českým biatlonistům. Jilemnice 18:37 8. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„První rok je takový oťukávací, moc práce se neudělalo. Ani jsem si netroufla přijít jako frajerka a všechno měnit, to nejde. To ani nikdo nechtěl,“ ohlédla se za prvním rokem spolupráce s biatlonisty Kateřina Emmons.

Byl pro ní, jak sama říká, seznamovací. S reprezentačním týmem absolvovala několik soustředění a nechyběla ani na závodech.

„Dost jsme si povídali o střílení – technice, spouštění, o procesu, který s tím souvisí. Vím, jak se fyzicky připravují, takže letos už máme na čem stavět, víc se do toho zapojím,“ řekla Radiožurnálu Emmons.

Získala si také respekt biatlonistů, kteří její práci umí ocenit: „Tváří se, že jo, jsou na mě hrozně milí, furt se smějou, tak asi dobrý,“ směje se olympijská vítězka.

Jenže dohled bývalé úspěšné střelkyně ze vzduchovky a malorážky přeci jen může malinko svazovat ruce...

„Ze začátku tam určitě nervozita byla, člověk je pod drobnohledem. Z její pozice se tam řeší daleko víc věcí, než co my biatlonisté běžně při střelbě řešíme. Zpočátku tam nervozita byla, ale myslím si, že jsme si na sebe zvykli a funguje to výborně,“ pochvaluje si Tomáš Krupčík.

'Střelbě obrovsky rozumí'

Také Michal Krčmář při vyslovení jména Kateřiny Emmons nachází jen slova chvály: „Máme tu člověka, který střelbě obrovsky rozumí, ať už technické nebo psychické stránce a vidí i ty nejmenší detaily. Když vás potom při střelbě sleduje, tak zpětně, když si jdeme střílet sólo nebo se někde potkáme, nám své postřehy dokáže předat a říct,“ říká Krčmář.

A co bylo nebo je nutné při biatlonové střelbě vylepšit?

„Jsou to výborní závodníci, kteří mají výborné trenéry. Základ je vždy dobrý. Spíš se ale dívám, jaký je to somatotyp, jestli má vyváženou polohu nebo jestli je někde mimo osu a co by mu mohlo prospět k tomu, aby byl celý proces ještě malinko efektivnější,“ popisuje Emmons.

Nejde přitom jen o samotnou střelbu. O úspěchu rozhoduje každá maličkost: „Je tam hrozně moc věcí. S někým si povídáme vyloženě jenom o spouštěcím procesu, o psychické přípravě před střelbou. Záleží, jak kdo co potřebuje. Kluci si řeknou, musím je pochválit, jsou otevření všemu a ptají se, což je základ. Chtějí si rozšířit obzory. Společně přicházíme na to, jakou cestu se vydat,“ dodává Kateřina Emmons na prahu druhého roku spolupráce s českou biatlonovou reprezentací.