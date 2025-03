Lyžařka Janatová byla na desítce volně na Světovém poháru v Oslu desátá, vyhrála Švédka Ilarová

Čerstvě osmadvacetiletá Kateřina Janatová figurovala v polovině závodu na 16. místě, v závěru se ale dokázala výsledkovým pořadím posunout. Do první desítky se v této sezoně elitního seriálu vešla poosmé. Za vítězkou zaostala o 39,8 sekundy.

Barbora Havlíčková doběhla na 42. místě, Anna Milerská obsadila 53. příčku a Anna Marie Jaklová byla o pět pozic za ní.

V neděli je od 13:30 na programu i volný závod na deset kilometrů mužů, kde má Česká republika zástupce v podobě Michala Nováka, Matyáše Bauera, Tomáše Dufka, Jiřího Tuže a Adama Fellnera.

Finally showcasing again the full extent of her talent, it was the Moa Ilar 🇸🇪 show in Oslo today 😍#fiscrosscountry #wintersport #oslocrosscountry pic.twitter.com/mnwyjTcxzf