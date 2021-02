15 let od olympijského zlata Kateřiny Neumannové. ‚Asi mi tam někdo ze shora tlačil,‘ vyprávěla tehdy

Do té chvíle měla její jinak obdivuhodná kariéra jedinou drobnou vadu na kráse. Doma sice měla Kateřina Neumannová krabice plné diplomů, medailí a pohárů, ale olympijské zlato v nich chybělo.

Před 15 lety vybojovala Kateřina Neumannová zlatou olympijskou medaili v Turíně

A ještě 200 metrů před cílem tratě v Pragelatu se zdálo, že to tak už navždy celé zůstane. A jak to celé dopadlo, si čeští fanoušci s chutí připomínají i dnes.

„Já jsem ji uvisela, no a pak v tom finiši se to povedlo. Asi mi tam někdo ze shora tlačil,“ vyprávěla tehdy dojatá Neumannová.

Zlatý olympijský závod v podání Kateřiny Neumannové:

Snad i tak se dá vysvětlit, kde ještě Neumannová našla poslední zbytky sil, aby se v dramatickém finiši prořítila kolem Rusky Julie Čepalovovové a Polky Justyny Kowalczykové.

V cíli pak vyčerpáním padla k zemi, a už tak dojemnému momentu přidal na emocích ten malý, ještě trochu nemotorný človíček.

První gratulace

Dvouletá dcera Lucie přiběhla za svoji matkou, a aniž by z toho měla rozum, stala prvním gratulantem.

„Já prostě už ve svém sportovním životě víc dosáhnout nemůžu. To, že to zlato mám je užasné a asi to budu užívat večer, až ho dostanu. Na to se strašně těším,“ říkala tehdy Neumannová.

„Je to prostě absolutní, já jí to strasně přeju. Ona tomu obětovala tolik, že to se nikomu nezdá. Je to zápis do zlatých knih a my jsme ty šumavské čerty podle Karla Klostermanna, uzavřeli zlatým písmem. Když je někdo olympijský šampion, tak to s ním bude do konce života a o tom to je,“ říkal na den přesně před 15 lety trenér a krajan Kateřiny Nemannové, šumavský patriot Stanislav Frühauf.

Úspěšný trenér výrazně přispěl k tomu, že se dnes o jeho tehdejší svěřenkyni mluví jako o legendě a o olympijské vítězce.