Je to jiskřička naděje, říká Neumannová po posledních výsledcích běžců na lyžích před olympiádou

Na čtyřech olympijských hrách v řadě, od Nagana až po Vancouver, sbírali medaile, tentokrát pojedou do Pchjongčchangu s výrazně skromnějšími ambicemi. Čeští běžci na lyžích se v posledních letech výsledkově trápí, i když třeba 10. a 15. místo Martina Jakše a Petry Novákové z víkendových závodů v Seefeldu naznačují, že by snad nemuselo být úplně zle. Seefeld/Rakousko 17:59 29. ledna 2018

„Vytratili jsme se, běžecké lyžování teď prostě ty výsledky nemá, ale doufám, že se nám to podaří a že pojedeme z olympiády a někde uslyším, že jsme se jako běžci ve světě neztratili,“ doufá Martin Jakš.

Přes dva roky byste ve výsledkových listinách Světového poháru marně hledali reprezentační běžce v první desítce. Tohle Martin Jakš v Seefeldu změnil, ale zklamání z postupného vyklizení pozic českého lyžování spíš jen nepatrně zmírnil. Nebo snad přivezl do cíle patnáctikilometrového závodu nadějí?

„Jsem strašně ráda, že těsně před olympiádou se tady zajely slušné výsledky. Určitě je to jiskřička naděje, že to tak špatné není. Na druhou stranu je třeba vidět, že to jsou vždycky výsledky jednoho závodníka a že ten zbytek zas tak úžasný nebyl. Je to pro mě samozřejmě smutné, protože bych ráda viděla běžce výš, než jsou, ale je to hodně práce do budoucna,“ říká olympijská vítězka Kateřina Neumannová.

Neumannová ani po letech nechybí na Světovém poháru, a i teď je jedinou Češkou, která si ze Seefeldu odveze medaili, i když bohužel jde jen o tu z večerní exhibice lyžařských legend. Na cennější kousky si zatím musíme počkat, ale pravdou je, že to nejhorší mají běžci na lyžích evidentně za sebou a i s přispěním mladších se pomalu začínají vzpamatovávat z odchodů Bauera, Koukala a dalších.

„Byli tady tři čtyři závodníci schopní bojovat o medaile, to byla pro Českou republiku zlatá doba lyžování. Takoví závodníci se musí narodit, to jsou prostě výjimečné talenty. A myslím, že na to měla vliv i ta výrazná trenérská generace. Najednou nám chybí výrazné osobnosti, které by stmelovaly tým, i mezi trenéry,“ říká Neumannová.

Snad bude tou osobností po Miroslavu Petráskovi Fin Ilkka Jarva, který vede Čechy od léta, a olympijské hry v Pchjongčchangu by mohly v tomto ohledu mnohé alespoň naznačit.