Jsem ráda, že jsem to přežila, říká po prvním tréninku na mistrovství světa lyžařka Pauláthová

Jak byste zhodnotila svojí jízdu?

Nevím, co k tomu říct. Bylo to pěkný, akorát to nejezdím, takže mě to vždycky překvapí. Nejsem zvyklá na rychlost, lyže si pak se mnou dělají, co chtějí. Jak přijde skok, tak si sednu na zadek a letím úplně pryč.

‚Prostě jsem si kecla na zadek.‘ Ledecká upadla při prvním tréninku sjezdu na mistrovství světa Číst článek

Ale dneska jsem spala čtyři hodiny, přijeli jsme ve tři ráno a jsem úplně hotová. Takže jsem ráda, že jsem to přežila a řekla jsem si, že si to chci otestovat před super-G a nenechat tam někde moje tělo.

Takže času na regeneraci jste moc neměla?

Nevěděla, co jsem, jak jsem, kde jsem. Když mě ráno vzbudil budík v sedm, vůbec jsem nebyla schopná se probudit. Takže čtyři hoďky spánku nejsou úplně OK, ale naštěstí to není tak strašný. Je to fakt pěkný. Ještě tak dvacet jízd bych potřebovala a už by to bylo dobrý.

Jak tedy vůbec probíhala vaše cesta?

Zařizovala to slovenská agentura. Zrušili nám navazující spoj během prvního letu, potom jsme zjišťovali, co máme dělat. Tak jsme volali, paní nám to zabookovalo na další letadlo, které mělo letět v devět. Tak jsme říkali: OK, dáme si večeři, počkáme, a mezi tím naplánovali odlet na 23.45, takže tam budeme čekat.

Nakonec jsme zjistili, že to taky zrušili, a že teda jeden odletí. Ve 22.15. Takže jsme se tam postavili. Řekla, že jedeme na mistrovství světa, že zítra závodím, tak nás tam nějak dostali. Prostě nás tam nějak protlačili s tím, že asi někoho vytlačili a nakonec jsme to stihli.

Nakonec jsme se dostali všichni a jsem za to té paní strašně vděčná. Protože jinak bychom tam trčeli ještě teď.

Ve Švédsku hodně sněžilo, jak se vám na čerstvém sněhu jelo?

Pro mě to bylo rychlý, protože na to nejsem zvyklá, ale pro holky to asi byla pomalá rychlost. Ono se to bude vyškrabovat, protože na tom byl nějaký nový sníh. Pista je taková fajnová, není to úplně čistý led, protože na tom se my, holky, trápíme. To potom nevypadá jako lyžování, ale jako plužení. Ale tohle je fakt v pohodě, až na ty moje skoky.

Právě dnes začíná mistrovství světa ve sjezdovém lyžování. Ve švédském Åre se z něj již zítra ohlásí náš kolega Martin Charvát @matycharvat. pic.twitter.com/FIWXE2VYlf — Radiožurnál (@Radiozurnal1) 4 February 2019