Běžkyně na lyžích Razýmová končí ve 32 letech kariéru. Opora reprezentace chce víc času na rodinu

„Hlavní důvod je, že čas, který jsem investovala do přípravy potřebné pro závodění na nejvyšší úrovni, byl čím dál tím více na úkor času, který jsem potřebovala věnovat své dceři. Bohužel už jsem zkrátka neměla sílu obě tyto povinnosti bez výčitek svědomí zvládat,“ prozradila Kateřina Razýmová před začátkem republikového šampionátu v Liberci.

Razýmová přerušila v listopadu 2021 svou kariéru, když se dozvěděla, že s manželem Alešem čeká dceru Izabelu.

Zpět na nejvyšší úroveň se vrátila na letošní Tour de Ski, kde celkově obsadila 17. příčku. Výrazně jí potom vyšel závěr sezony, kdy si doběhla v Planici 13. místem ve skiatlonu pro své kariérní maximum ze světových šampionátů.

Na světovém poháru ve Falunu poté doběhla devátá v individuálním závodě na 10 kilometrů. V posledním závodě sezony i kariéry obsadila 13. místo v závodu s hromadným startem.

Těžké rozhodnutí

„Vážím si té ohromné podpory, které se mi dostalo po návratu k závodění po mateřské pauze. Díky ní jsem v mé poslední sezóně dosáhla svého nejlepšího výsledku na vrcholné akci a kvůli ní se mi nekončí vůbec snadno,“ popisovala, jak těžké bylo rozhodnutí učinit.

32letá rodačka z Domažlic se v kariéře zúčastnila čtyř mistrovství světa a olympijských her 2018 v Pchjongčchangu, kde byla jejím maximem 11. místa ve štafetě a sprintu dvojic.

Životní sezona 2019/2020

Nejlepšího výsledku ve světovém poháru dosáhla ve finské Ruce v roce 2019, kde si doběhla pro páté místo v závodě na deset kilometrů klasicky. V téže sezoně se jí dařilo i na domácí půdě v Novém Městě na Moravě, kde obsadila na téže trati osmé místo.

„Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří mi pomohli dosáhnout během mé sportovní kariéry výsledků, o nichž se mi ještě před pár lety ani nesnilo,“ uzavřela Razýmová.

„Je na místě Katce pogratulovat ke skvělým výsledkům, které v kariéře zaznamenala, a poděkovat za vše, co pro české běžecké lyžování udělala. Do dalšího mimosportovního života jí všichni přejeme jen to nejlepší,“ dodal předseda úseku běžeckých disciplín Svazu lyžařů Aleš Vaněk.