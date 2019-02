‚Každou dráhu se musím učit znovu.‘ Skeletonistka Fernstädtová si zvyká na nové saně

Anna Fernstädtová bude poprvé na mistrovství světa dospělých reprezentovat Českou republiku. A že jsou šance mladé skeletonistky na úspěch hodně vysoké, ukázala během této sezony hned několikrát. Juniorská světová šampionka si ale musí zvyknout na nové saně. Praha 14:58 12. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anna Fernstädtová obhájila titul juniorské mistryně světa. | Foto: Arnd Wiegmann | Zdroj: Reuters

„Vyšlo mi všechno, co jsem chtěla. Mám kvótu a příští rok můžu do Světového poháru, jsem juniorská mistryně světa, takže mi všechno vyšlo tak, jak jsem to chtěla,“ pochvaluje si pro Radiožurnál dvaadvacetiletá Anna Fernstädtová.

I přes mladý věk už má zkušeností dost. Vždyť ještě v barvách Německa závodila i na olympijských hrách v Pchjongčchangu. Po sezoně se ale rozhodla, že bude reprezentovat rodnou zemi své maminky.

Jenže to sebou neslo i jednu velmi nepříjemnou změnu. Saně, na kterých jezdila, musela vrátit německému týmu a začala si zvykat na ty, které dostala v českém celku.

„Docela jsem si zvykla. Každou dráhu se musím učit znovu, ale docela rychle si zvykám,“ těší českou juniorskou světovou šampionku. Právě na nich bude startovat za 14 dnů v americkém Wistleru na mistrovství světa a tak je potřeba ladit formu.

„Teď budu jeden týden trénovat doma jenom atletiku, pak poletím do Siguldy v Lotyšsku a odtud pak jedu do Wistleru,“ popisuje své plány Fernstädtová.

„Je docela těžké dostat jízdy. Dráhy mají týdny, kdy člověk může trénovat. V Königssee už teď není volno a v Lotyšsku už budu mít saně, takže jsem se domluvila, že budu týden trénovat tam,“ vysvětluje Fernstädtová, proč nyní bude týden trénovat jen atletiku.

V Siguldě už možnost trénovat mít Anna Fernstädtová bude a věří, že se na mistrovství světa seniorů dokáže prosadit stejně jako mezi juniory.