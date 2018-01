'Každý by chtěl na olympiádu.' Sedmnáctiletá česká běžkyně na lyžích bojuje o letenku do Pchjongčchangu

Ještě na konci roku 2016 Barbora Havlíčková o tom, že by rok poté přemýšlela o účasti na olympiádě, mluvit nechtěla.

„I když by bylo hezké, kdybych mohla být její součástí, tak myslím, že bude opravdu ještě brzy. Mně už se ten dětský sen tak trochu splnil účastí na juniorské olympiádě, takže i tak jsem spokojená. Všechno má svůj čas a myslím, že olympiádu v Koreji budu sledovat v televizi,“ říkala Havlíčková Radiožurnálu.

Hry v Pchjongčchangu začnou za měsíc. Co dělají a co chystají čeští favorité na medaili? Číst článek

To ale nemusí být úplně pravda. Závěrečná nominace je na reprezentačním trenérovi a Havlíčkové pomáhá při posunu kariérou třeba zlatá olympijská medailistka - Kateřina Neumannová. Tu dřív trénoval Stanislav Frühauf, jeho svěřenkyní je teď právě Havlíčková. Sedmnáctiletá běžkyně na lyžích mluvila o Neumannové v České televizi.

„Kačka je pro mě určitě jedním z největších vzorů, pomáhá mi a spolupracujeme spolu třeba na juniorském mistrovství světa. Asi je mi blízká i tím, že se známe osobně a že se pohybovala ve stejných místech a chodila na stejnou školu jako já,“ říkala Havlíčková.

Olympijské hry jsou pro Havlíčkovou teď rozhodně blíž než v šestnácti letech, kdy byla smířená s tím, že bude sledovat hry z domova.

„Myslím, že každý sportovec by se chtěl na olympiádu jednou podívat. Neznám nikoho, kdo ne. Na druhou stranu, když se to nepovede, určitě z toho nebudu nějak zničená, že bych zlomila lyže a končila s lyžováním. To určitě ne,“ říká potenciální česká reprezentantka na olympijských hrách v Jižní Koreji.