Když máme na posledním úseku Simonovou, je to pro soupeře těžké, řekl trenér Francouzů Simon Fourcade

První zlato z biatlonového mistrovství světa na Vysočině zamíří do Francie. Smíšenou štafetu ovládli Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Justine Braisazová-Bouchetová a Julia Simonová možná i díky tomu, že tentokrát začínali muži a finišovaly ženy.

„Chtěla jsem tím všem poděkovat za podporu. Nebylo nejlepší počasí a fanoušci byli stejně naprosto šílení. A bylo úžasné před nimi závodit,“ chválila Simonová atmosféru ve Vysočina aréně.

Cestu na nejvyšší stupeň vítězů francouzští biatlonisté dobře znají. Obzvlášť když začínají muži a pak je vystřídají ženy. V této podobě ovládli disciplínu již potřetí za sebou.

„Ano, v tomto pořadí nám to vyhovuje. Když máme na posledním úseku Julii Simonovou, je pro ostatní hodně těžké se s ní měřit. Ona se na trati chová jako tygr a na trati nedává nikomu šanci,“ pochvaluje si jeden z francouzských trenérů Simon Fourcade.

The first Mixed Relay World Championships gold in 8 years for @FedFranceSki - and look at @quentinfillon going from rookie to veteran 😍



📷 Thibaut / IBU Photopool #biathlon pic.twitter.com/lw8BLoMRHY