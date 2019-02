Nor Klaebo ovládl sprint a je poprvé mistrem světa, jeho krajanka Fallová titul obhájila

Norským úspěchem skončil první závod v běhu na lyžích na mistrovství světa v rakouském Seefeldu. Zatímco dvaadvacetiletý favorit Johannes Hösflot Klaebo získal ve sprintu volnou technikou na 1,2 kilometru první světový titul, jeho krajanka Maiken Caspersen Fallaová zlato obhájila. Seefeld/Rakousko 16:56 21. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Johannes Hoesflot Klaebo slaví vítězství na mistrovství světa, | Foto: Matthias Schrader | Zdroj: ČTK/AP

Jediná Češka ve vyřazovacích bojích Tereza Beranová vypadla ve čtvrtfinále a obsadila 29. místo. Z kvalifikace nikdo další z Čechů nepostoupil. Mimo jiné neuspěla Petra Nováková ani její bratr Michal, který v sezoně ve sprintech SP dvakrát bodoval, ale na MS byl jako nejlepší z mužů osmatřicátý.

Úřadující olympijský vítěz v klasickém sprintu Klaebo ve finále porazil ve finiši obhájce titulu Itala Federica Pellegrina, bronz získal Rus Gleb Retivych. Muži měli trať dlouhou 1,6 kilometru, ženy o 400 metrů kratší. Za Fallaovou skončila druhá Stina Nilssonová ze Švédska a po kolizi dalších Švédek si pro bronz překvapivě doběhla Norka Mari Eideová.

Zatímco ženské finále se jelo od startu v ostrém tempu, mužský závod o medaile nabídl taktickou bitvu. Na jednom ze stoupání šestice i zastavila jako při sprintech v dráhové cyklistice. Sprint rozjížděl z čela Klaebo a Pellegrina těsně porazil.

„V kvalifikaci mi to moc nešlo, bylo to těžké, ale postupně jsem se dostal od čtvrtfinále do tempa. Ve finále jsem chtěl jet do finiše z druhé pozice, což se mi povedlo a teď tady stojím jako vítěz,“ usmíval se norský mladík, letošní vítěz Tour de Ski a vedoucí muž Světového poháru, který bude na MS útočit na další tituly.

Klaebo ale málem vypadl v semifinále. Musel se tlačit dopředu před Sergeje Usťugova, což se mu povedlo. Naštvaný Rus po příjezdu do cíle do Nora lehce najel, pak do něj ještě strčil rukou a od rozhodčích dostal žlutou kartu. Pokud by na šampionátu dostal druhou žlutou, byl by diskvalifikován.

Fallaová ve finále od startu vedla a za sebou si vezla trojici Švédek. Vítězka kvalifikace Maja Dahlqvistová měla kolizi s Jonnou Sundlingovou a připravily se o medaile. Fallaová projela cílem suverénně první. „Měla jsme skvělé lyže a všechno prostě vyšlo. Je to úžasný den,“ řekla osmadvacetiletá Norka.

Fallaová má doma vedle zlata ze sprintu na předloňském MS v Lahti rovněž dva bronzy a je olympijskou vítězkou v této disciplíně ze Soči 2014. Navíc prodloužila dominanci Norek ve sprintu na MS, vyhrály popáté za sebou a posedmé z deseti soutěží od zařazení sprintu do programu šampionátů.

Dvacetiletá závodnice Dukly Liberec Beranová obsadila v kvalifikaci 28. místo a ve čtvrtfinále jela po startu chvilku třetí. Postupně se propadla na chvost a po kolizi s Američankou Julií Kernovou před půlkou spadla a dojela poslední.

Mistrovství světa v klasickém lyžování v Seefeldu (Rakousko):



Běh:

Sprint volně:

Muži (1,6 km): 1. Klaebo (Nor.) 3:21,17, 2. Pellegrino (It.) -0,23, 3. Retivych (Rus.) -1,37, 4. Jouve (Fr.) -1,99, 5. Iversen (Nor.) -2,25, 6. Chanavat (Fr.) -21,50, ...v kvalifikaci 38. Novák, 57. Šeller, 61. Pechoušek (všichni ČR).

Ženy (1,2 km): 1. Fallaová (Nor.) 2:32,35, 2. Nilssonová (Švéd.) -1,66, 3. Eideová (Nor.) -2,84, 4. Sundlingová (Švéd.) -3,17, 5. Carlová (Něm.) -5,71, 6. Dahlqvistová (Švéd.) -31,49, ...29. Beranová, v kvalifikaci 37. P. Nováková, 41. Janatová, 43. Hynčicová (všechny ČR).