‚Jednou budeme generovat vrcholové sportovce.‘ O klasické lyžování a běžky je v Česku zájem, medaile chybí

Jakákoli medaile by byla velký a nečekaný úspěch, ví to čeští běžci, skokani na lyžích a sdruženáři. V Rakousku startuje světový šampionát v klasickém lyžování, tedy ve sportech, kde je česká reprezentace na mezinárodním poli mimo medailové pozice. Nejvýraznější tváří českého týmu má být Roman Koudelka, ani on ale aktuálně nemá oslnivou formu

Zatímco jsou běžecké areály v Česku plné nadšených amatérů a někdy těžko zaparkujete, abyste mohli na běžky, mezi profesionální elitou po éře Neumannové a Bauera Češi vyklidili pozice.

„Nějací lidé do mládežnických oddílů v lyžování šli, ale místo třiceti, jak jsme byli zvyklí, byli dva tři,“ hledá důvod bývalý mládežnický reprezentant v běhu na lyžích Marek Pazderský.

„Teď jsou běžecké i biatlonové oddíly úplně přeplněné. Věřím, že z toho jednou budeme generovat vrcholové sportovce,“ doufá Pazderský v lepší zítřky.

Není to ale zase tak beznadějné, české běžecké lyžování má naději v Michalu Novákovi, stříbrnému závodníkovi z nedávného mistrovství světa do 23 let.

„Vůbec jsem to nečekal až takhle dobré, je to největší v kariéře,“ nevěřil svému druhému místu v závodě na 15 kilometrů volně. Kateřina Janatová a Petra Hynčicová zase nedávno prošly do finále sprintu dvojic na Světovém poháru v Drážďanech.

Podobnou generační obměnu mohou zažívat i skokani na lyžích. Nejlepší z Čechů Roman Koudelka upřímně přiznává, že aktuálně má formu tak přinejlepším na 15. místo, ale rakouský vrchol sezony zase může využít při své premiéře na šampionátu skokan na lyžích Filip Sakala.

„Snažím se atmosféru moc nevnímat, je to svazující a potřebuju pár závodů, abych se srovnal. Na Kontinentálním poháru je ticho a pak přijedete sem a je to slyšet,“ přiznal Sakala na víkendovém světovém poháru ve Willingenu, že na velké akce si musí teprve zvyknout.

Největší letošní lyžařská akce – mistrovství světa - začne slavnostním zahájením a bude v Seefeldu a Innsbrucku pokračovat až do konce příštího týdne.