Běžkyně na lyžích Razýmová ukončila 16. místem sezonu Světového poháru, Novák doběhl jednadvacátý

Trojnásobný medailista z nedávného MS v Oberstdorfu Krüger měl v závěru dvouhodinového maratonu nejvíce sil z vedoucí tříčlenné skupiny a připsal si čtvrté vítězství v kariéře a první v sezoně. Druhý skončil jeho krajan Hans Christer Holund a pro první stupně vítězů si dojel Švéd Jens Burman.

Čtvrtý finišoval s odstupem 13 sekund Nor Johannes Hösflot Klaebo, šestý dojel vyčerpaný vítěz sobotní patnáctky s hromadným startem a již jistý vítěz SP Alexandr Bolšunov z Ruska. Týden poté, co velcí rivalové spurtovali o zlato na padesátce na MS, kde Bolšunov zlomil po kontaktu s Klaebem hůlku a Nor byl diskvalifikován, tak na přímý souboj nedošlo.

Novákovi v sobotním závodě s hromadným startem unikly body o jedno místo a v neděli se ve stíhačce posunul o deset pozic. Na Krügera ztratil v závodě, v němž jela dlouho pospolu velká skupina, půldruhé minuty.

Ze skupiny Novák vypadl, když se mu v jednom ze sjezdů zastavily lyže. „Trochu mě to mrzí, protože to bylo zrovna jedno z klíčových míst závodu. Přitom se pak lyže zase rozjely. Musím to ale brát tak, že trať má 50 kilometrů, jsou na ní různé podmínky a není možné namazat na každý metr. Jinak lyže byly většinu tratě super. Celkově jsem ale spokojený s výkonem i s výsledkem,“ uvedl v tiskové zprávě svazu. Druhý Čech Adam Fellner byl šestašedesátý.

V ženském závodě nastoupila bývalá dvojnásobná celková vítězka SP Wengová z vedoucí skupiny ve stoupání dva kilometry před cílem a dovezla si do finiše náskok 4,5 sekundy před Švédkou Ebbou Anderssonovou. Devětadvacetiletá Norka si připsala první individuální výhru v seriálu od triumfu na Tour de Ski v roce 2018. Do elitní desítky se v neděli vešly také její dvě sestřenice, dvojčata Lotta Udnes a Tiril Udnes Wengovy.

Třetí dojela s půlminutovým odstupem sobotní vítězka Julia Stupaková z Ruska před Jessicou Digginsovou, jež v této sezoně jako první americká běžkyně ovládla celkové pořadí SP a v neděli si zajistila i malý glóbus za distanční závody.

Nejlepší Češka Razýmová po pádu v sobotní desítce s hromadným startem startovala sedmadvacátá a od začátku se snažila sjet skupinu před sebou. „Stálo mě to poměrně dost sil, ale věděla jsem, že skupina bude mít větší sílu a později už by se mi to nemuselo podařilo. Naštěstí se pak tempo uklidnilo a mohla jsem využít závětří,“ řekla v tiskové zprávě svazu.

V závěrečném stoupání vsadila na Rakušanku Teresu Stadloberovou. „Myslela jsem, že bude rychlá, ale nakonec se to ukázalo jako špatný tah, protože skupinka před námi nám cukla. Překvapivě jsem pak po dojezdu ještě měla dost sil,“ poznamenala česká lyžařka.

Dokončila závod ve skupině bojující o 14. místo. Na 16. pozici měla dvouminutový odstup. Závod na trase obvyklé pro dálkové závody pro ni byl novou zkušeností. „Nejsem zvyklá na to, že člověk neví, kde jede, kam jede a může se orientovat jen podle hodinek. Poprvé v životě jsem také jela s bidonem. Kvůli sněžení se jelo prakticky jen ve stopě vyjeté od skútru, vystoupit se nedalo ani kvůli tomu protivětru,“ popisovala.

Na body se v závěru sezony dostala i 26. Petra Nováková, která si polepšila o šestnáct míst. „Celkově můžu závodit hodnotit kladně. Jelo se mi dobře, nohy nevytuhly a zároveň jsou z toho nějaké body,“ pochvalovala si. Kateřina Janatová byla osmačtyřicátá.