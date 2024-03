Klimatická krize zkracuje lyžařskou sezonu. Vědci varují, že do roku 2050 může končit i o měsíc dřív

Nová studie kanadských a rakouských vědců se zabývala dopady klimatických změn způsobených člověkem na lyžařský průmysl ve Spojených státech. Podle ní se za posledních 50 let průměrná lyžařská sezona zkrátila o pět až sedm dní.

Vědci ale předpokládají, že do budoucna bude ještě kratší. I přes omezení spalování fosilních paliv by to do roku 2050 mohlo být o čtrnáct až 33 dní, píše server The Guardian.

Loňský rok byl zatím celosvětově nejteplejším za celou dobu měření a začátek letoška v trendech vysokých teplot pokračuje. Lyžařská střediska v USA i Evropě musí čelit významným problémům.

Některá střediska ve Francii nebo Rakousku byla letos téměř bez sněhu. Ve Spojených státech vlekaři také hlásili významný úbytek sněhu, a to až o polovinu oproti běžné sněhové pokrývce.

Střediska jsou nucená zavírat nebo omezovat svou nabídku a nedostatek sněhu kompenzovat umělým zasněžováním. Navíc pravděpodobně budou muset najít nové odolnější varianty umělého sněhu, který vysokým teplotám odolá lépe.

„Zlatou éru lyžařských sezon už máme pravděpodobně za sebou. Rekordní teploty letošní zimy poskytly náhled do budoucnosti. O kolik se další sezony do budoucna zkrátí, záleží na schopnosti všech zemí splnit své závazky ke snížení emisí z pařížské klimatické dohody a na tom, zda se podaří udržet teplotu globálního oteplování pod 2 °C,“ uvedl hlavní autor studie Daniel Scott z kanadské University of Waterloo.

Nedostatek sněhu není problém pouze pro zimní sporty. Ohrožuje i zásoby vody, které se na horách během zimy tvoří a na jaře následně fungují jako důležitý zdroj pro řeky i podzemní vodu.