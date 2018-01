Konec legendy? Nejúspěšnější sportovec historie zimních olympiád bude v Pchjongčchangu asi chybět

„Jako by bylo Olemu Einaru Björndalenovi dvacet, jako by byl svůj vlastní syn. Tak si počíná v tomto závodě smíšených štafet.“

Tak komentoval před čtyřmi lety smíšenou štafetu biatlonistů v Soči reportér Tomáš Kohout. Norské kvarteto tehdy porazilo stříbrný český tým a pro Oleho Einara Björndalena to byla třináctá olympijská medaile v kariéře. Tím překonal svého neméně slavného krajana - legendárního běžce na lyžích Björna Dählieho.

„Jasně, že jsem za to strašně šťastný. Pořádně mi to dojde až později. Samozřejmě ale jsem spokojený se svým výkonem a tím, že mám nejvíc medailí na zimních olympijských hrách,“ říkal po zlatém závodu v Soči fenomenální biatlonista.

Je dost možné, že to pro něj byl vůbec poslední závod na hrách pod pěti kruhy. Podle letošních výsledků je totiž až sedmým Norem ve Světovém poháru a na olympijské hry jich může jet jen šest. Nominaci mají ale Norové až v neděli a do té doby se jejich trenér nechce k případnému startu Björndalena v Koreji vyjadřovat.

„Björndalen je ikonou posledních dvaceti let, dal biatlonu strašně moc, ale jednoho dne ta legenda skončit musí. Věk člověk nezastaví, takže pokud nebude mít výkonnost, tak by netěšilo ani jeho být na olympiádě,“ myslí si šéftrenér české biatlonové reprezentace Ondřej Rybář.

Své první zlato ze zimních her získal Björndalen v Naganu před dvaceti lety, kromě toho je dvacetinásobným mistrem světa a šestkrát vyhrál celkové hodnocení Světového poháru.

Původně chtěl skončit po domácím mistrovství světa v Oslu v roce 2016. Tam ale získal čtyři medaile a rozhodl se prodloužit svou kariéru až do letošních olympijských her. Na nich ale pravděpodobně bude chybět a že by si norská legenda prodloužila kariéru ještě o další čtyři roky, tomu nevěří ani český biatlonista Michal Šlesingr.

„Letos bych tomu ještě věřil, ale za čtyři roky je to už trochu sci-fi. I když u něj těžko říct. Možné je leccos, ale myslím, že tohle už asi těžko nastane,“ říká Šlesingr.

V Pchjongčchangu může Ole Einar Björndalen aspoň fandit své manželce, běloruské biatlonové hvězdě Darje Domračevové.