‚Kopeček je to pořádný, v televizi to tak nevypadá.‘ Do Nového Města na Moravě se vrátili amatérští lyžaři

Na tratě, kde ještě o víkendu poměřovali síly závodníci při mistrovství světa v biatlonu, teď vyjeli lyžařští nadšenci. Vysočina Arena u Nového Města na Moravě jim trasy ve stejném rozsahu jako pro závodníky zpřístupnila od čtvrtka. Nové Město na Moravě 11:36 23. února 2024

„Já jsem se dost zadýchal, kopeček je to pořádný, v televizi to tak nevypadá,“ směje se Pavel, který do Vysočina Areny přijel, aby si vyzkoušel závodní trať.

Počasí ale vrstvě sněhu příliš nepřeje a v dalších dnech tak možná správci arény tratě začnou úměrně tání zkracovat. „Otázkou je, co předvede ten déšť, který je předpovídaný,“ říká výkonný ředitel areálu Jan Skřička.

Navážet nový sníh na tratě se při současném počasí nevyplatí. Ve Vysočina Areně by lyžování veřejnosti rádi nabízeli ještě týden. Jestli to je reálné, se uvidí po víkendu.