Koukalová by se vrátila jen ve vlastním týmu. 'V rámci svazu to nepřipadá v úvahu,' říká šéf českého biatlonu

Gabriela Koukalová pokřtila svoji novou knihu s názvem Jiná. A přestože to není zrovna pravděpodobná varianta, nemusí to být definitivní tečka za úspěšnou kariérou. Pokud se ale někdy k biatlonu vrátí, má to být ve vlastním, nově sestaveném týmu. Jenže to má jeden háček.

Byla zvyklá slavit medaile z velkých akcí, teď pokřtila Gabriela Koukalová své nové nebiatlonové dílo. Spolu s hosty polila knihu šampaňským, a i proto, že tenhle proud sektu už nerozmaže několik kontroverzních řádků ani některé nehezké vzpomínky, úspěšná závodnice přiznává, že by byl v budoucnu případný návrat do reprezentačního výběru hodně složitý. Představit si umí snad jedině přípravu ve vlastním týmu a individuální formu tréninku.

„Asi by to jinak vyřešit nešlo. Za sebe musím říct, že jsem dostala nabídku na to udělat si vlastní podmínky, které mi budou vyhovovat, abych byla úplně mimo tým a abych si složila vlastní tým. Neumím si představit, že bych se vrátila do týmu, to by asi nepřipadalo v úvahu. Ani bych se tam sama nechtěla vrátit," naznačuje Koukalová, za jakých okolností by jednou znovu mohla obléct závodní číslo.

Nabízí se tedy sestavení vlastního týmu, třeba po vzoru Slovenky Kuzminové. Neříká ale, od koho tuto nabídku dostala. Problém je v tom, že vedení českého biatlonu by prý na něco takového určitě nepřistoupilo.

„Když jsem měl možnost s Gabčou mluvit, tak jsem jí říkal, že budeme samozřejmě rádi, když se vrátí a že až pak budeme řešit formu, jak se vrátí. Ale čistě privátní tým by určitě v rámci Českého svazu biatlonu nepřicházel v úvahu," vyvrací slova Gabriely Koukalové prezident Českého svazu biatlonu Jiří Hamza. I tím se vlastně případné obnovení povedené sportovní kariéry dost komplikuje.