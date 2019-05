Jako malá jsem chtěla hrát hokej. Teď aspoň fandím reprezentaci, říká Královna bílé stopy Samková

Až v sobotu v 19.15 vyjedou čeští hokejisté na led bratislavské arény, tak jim postup přes Kanadu do finále mistrovství světa budou u rádia nebo televize přát statisíce českých fanoušků. Mezi nimi bude i čerstvá Královna bílé stopy Eva Samková. Olympijská vítězka a mistryně světa ve snowboardcrossu při přebírání ceny pro nejlepší zimní závodnici uplynulé sezony přiznala, že hokejovým reprezentantům na dálku alespoň symbolicky fandí. Praha 16:07 25. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Samková. | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková | Zdroj: ASC Dukla

„Sleduju to. Prožívám to, ale zároveň vím, že tomu nerozumím, a snažím se do toho moc nekecat, protože bych měla blbý kecy. Ale jsem tak trochu z hokejový rodiny, protože oba moji bratranci jsou hokejisti,“ vysvětluje ve vysílání Radiožurnálu Sport čerstvá Královna bílé stopy Eva Samková, že hokeji sice úplně nerozumí, ale vztah k tomuto sportu rozhodně má.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Prožívám to, ale vím, že tomu nerozumím.‘ Královna bílé stopy Samková fandí hokejistům

Jako malá se mu dokonce chtěla věnovat. „Ale všichni mi říkali, že to není perspektivní a že by člověk pak musel skončit v elévech a přejít do holčičího hokeje, který dělá málo holek, tak jsem to nedělala. Bavilo mě bruslit a vždycky jsem chodila na nedělní bruslení do Vrchlabí. A vlastně bruslím jen na kanadách, protože na holčičích mi vadí ty zoubky,“ říká Samková.

„Mám to ráda, když se jde do hospody nebo na promítání, ale když vedle mě někdo zařve, když je šance, tak je mi to nepříjemný,“ dodává s úsměvem Samková.

Dvojnásobná olympijská medailistka přiznává, že v pravidlech má trochu hokej, ale svého oblíbeného hráče v českém národním týmu má. I když, i v samotných jménech českých hokejistů má tak trochu guláš.

„Protože se dívám na Hru o trůny, tak samozřejmě Voráček, ale ten je mám pocit oblíbenec snad každého,“ říká šestadvacetiletá snowboardistka. „Přijdou mi vtipný ty jména. Guláš! Jestli se tak opravdu jmenuje, tak to umírám smíchy,“ směje se Samková.

Jako úspěšná sportovkyně, od které se na každé akci očekávají medaile, navíc Eva Samková dobře ví, jaká očekávání fanoušci vůči hokejistům mají a pod jakým tlakem reprezentanti v Bratislavě jsou.

„Myslím, že u hokeje je to ještě mnohem horší, protože je to národní sport. Obzvlášť když jim to teďka jde, o to je ten tlak větší a všichni je vidí ve finále a že vyhrají a nevím co všechno. Ale přijde mi, že jsou dobře naladění a že celá ta parta působí i s trenérem skvěle. V tom se mi to zase líbí, že když dají gól, tak se můžou radovat a hned se otočit na kámoše, to u nás tolik není,“ usmívá se Samková.

Tak snad se čeští hokejisté a společně s nimi miliony fanoušků včetně Evy Samkové budou radovat v sobotním semifinále mistrovství světa s Kanadou častěji než soupeř. Utkání bude od 19.15 vysílat živě Radiožurnál a iROZHLAS.cz nabídne online přenos.