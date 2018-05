Královna bílé stopy hokejovou fanynkou. 'Při hokeji jsem hodně emotivní,‘ říká Ester Ledecká

„Fandila jsem jako blázen a pomohlo to. Mám radost, ale trošku mě mrzí, že prošvihnu Bělorusko,“ usmívala se v pátek odpoledne Ester Ledecká.

Z Ledecké se stala hokejová fanynka, jenže v pátek večer nemohla české góly vidět ani slyšet, protože místo toho poslouchala moderátory v sále Cirku La Putyka, kteří ji potřetí v řadě vyhlásili vítězkou ankety Král bílé stopy. Pro plaketu si došla v šatech, ale kdyby místo toho koukala na hokej, měla by na sobě dres svého dědy Jana Klapáče.

„Je to pro ty, co se na mě dívají, asi legrace, protože já jsem při hokeji hodně emotivní. Fandím, křičím, ženu je do brány a různě se vztekám, když nás vyloučí. Připadá mi, že to mám tak jako každý fanoušek, jen k tomu nemám pivo,“ vysvětlovala Ester Ledecká, která právě se svým dědou - kondičním trenérem a bývalým reprezentantem - zápasy většinou rozebírá, jen tento rok na to ještě nebyl čas.

„On o tom aspoň může mluvit, má k tomu všechny vědomosti. Z téhle strany má podložené, co k tomu říká. Já ne, já plácám páté přes deváté a dělám chytrou,“ řadí se olympijská vítězka mezi ty fanoušky, kterých jsou každoročně v tomto období plné restaurace a hospody.