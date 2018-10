Krasobruslaři Březinovi se vstup do sezony povedl. ‚Byly tam ještě chybičky, ale je na čem stavět,‘ říká

Krasobruslař Michal Březina se po čtyřech letech vrátil na stupně vítězů v Grand Prix. Na Americké brusli skončil druhý za domácím suverénem Nathanem Chenem. S výsledkem i výkonem byl po závodě český reprezentant spokojený, na vrcholy sezony ale zatím Březina ani po vydařeném vstupu do sezony nemyslí. Everett/USA 20:15 21. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Březina. | Zdroj: ČTK

„Na to, že to byl teprve druhý závod v sezoně, to bylo myslím odjeté celkem slušně. Sice tam ještě byly chybičky, na kterých samozřejmě musíme zapracovat, ale myslím, že je na čem stavět,“ řekl Radiožurnálu spokojený Michal Březina.

Český krasobruslař měl v plánu zařadit do své volné jízdy dva čtverné skoky, nakonec se mu vydařil jeden čtverný salchow a většina trojitých skoků.

„Toho druhého jsem ve volné jízdě skočil na dvojitého, to byla jedna z chyb. Ve volné jízdě budou dva, v krátkém programu se ještě uvidí. Pracujeme na čtverném, ale ten není tak jistý jako čtverný salchow, tak ho zatím do programu dávat nebudeme,“ prozradil Michal Březina, na čem budou společně s trenérem Rafaelem Arutjunjanem pracovat.

V nejbližších dnech je čeká přesun do Evropy - na začátku listopadu je v Helsinkách další závod Grand Prix. Nad vrcholy letošní sezóny, kterými jsou mistrovství světa v Japonsku a evropský šampionát v Bělorusku, ještě Březina nepřemýšlí.

„Je to ještě daleko, na tyhle závody ještě skoro nemyslím. Pro mě je teď důležité odjet Grand Prix. Bylo by super, kdybych se kvalifikoval na finále, a teprve potom budu přemýšlet nad tím, co bude nebo nebude na mistrovstvích světa a Evropy,“ řekl Michal Březina, který skončil v úvodním závodu Grand Prix druhý.