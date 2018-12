Dva roky práce se začínají ukazovat, těší Michala Březinu. Ve finále Grand Prix skončil čtvrtý

Krasobruslař Michal Březina jel po sedmi letech finále Grand Prix. Mezi šesticí nejlepších závodníků této sezony nakonec ve Vancouveru obsadil čtvrté místo, oproti krátkému programu si o jednu příčku pohoršil. Ztráta medailové pozice ho mrzela, jak ale řekl Radiožurnálu, přesto byl s výkonem spokojený. Vancouver 19:56 8. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Březina | Foto: Joe Nicholson-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

O jedno místo vám unikly stupně vítězů, ale vylepšil jste osobní rekord ve volné jízdě, jste tedy spíš spokojený s výkonem, nebo zklamaný z toho, že to nevyšlo do první trojky?

Určitě jsem trošku zklamaný, že nevyšla medaile. Ale se závodem jsem celkově spokojený. Zajel jsem dvě dobré jízdy. Byla tam sice jedna chybička, ale to se stane. Je to sport a led je kluzký. S výsledkem jsem spokojený.

Úvodní polovina sezóny se vám vydařila, v závodech Grand Prix jste byl dvakrát druhý, navíc jste si zlepšil osobní rekordy, kde vidíte hlavní důvody vašeho zlepšení?

Všechno se to odvíjí od změny, kterou jsem udělal před dvěma lety, kdy jsem odešel trénovat za Rafaelem (arménským koučem Rafaelem Arutjuňanem trénuje v USA, pozn. red). Všechna práce, kterou jsme do toho dali, se začíná ukazovat. Slíbil mi, že potřebuje dva roky.

Můžete prozradit, v čem se oproti trénování v Česku změnila vaše příprava?

Hlavně v přístupu k tréninku jako k celku. Beru to tak, že na ledě mám jasně daný plán, ale musím plánovat i mimo led. Už nejsem nejmladší, takže musím plánovat, kdy a co jíst, jak se připravit na suchu. Všechno je to mnohem komplikovanější, než když jsem byl mladší. Všechno se od základů změnilo a myslím, že mi to strašně pomohlo.

Na konci ledna vás čeká mistrovství Evropy v Minsku, pojedete tam s cílem získat medaili vzhledem k vydařené úvodní polovině sezony?

Nepřemýšlím nad tím, že bych jel pro medaili. Chci se připravit, abych tam přijel a zajel to, co natrénuju. Samozřejmě bych byl rád, abych tam neudělal chybu, kterou jsem udělal tady. Kdybych tam zajel trošku líp, bylo by to super.