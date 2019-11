Krasobruslaře Březinu čeká druhý závod v Grand Prix, v Moskvě chce napravit neúspěch z Las Vegas

Krasobruslař Michal Březina se v těchto dnech připravuje na svůj druhý závod letošní Grand Prix. Domácí jednička se v ruské Moskvě představí už v pátek. Český krasobruslař tam bude chtít napravit nepovedený první závod v Las Vegas. Ve Spojených státech totiž skončil až jedenáctý, a přišel tak o šanci na postup do finále Grand Prix. Praha 15:28 10. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Březina na Americké brusli | Foto: Joe Nicholson-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Do Ruska jedu s tím, že jsem připraven ukázat, co jsem natrénoval. Doufám, že se to povede a že to nebude jako v Americe, kde se mi druhá polovina volné jízdy trošku rozpadla. Motivace je dostatek a myslím, že se to v Rusku ukáže,“ říká Michal Březina pro Radiožurnál.

Kromě Grand Prix českou krasobruslařskou jedničku dále čeká prosincové mezinárodní mistrovství České republiky. Vrcholem sezony pak bude nadcházející mistrovství Evropy v rakouském Štýrském Hradci a také mistrovství světa v kanadském Montrealu.

„Je to už asi deset let, co jezdím na mistrovství Evropy a mistrovství světa, takže to není žádná novinka, ale přeci jen je to pokaždé někde jinde. Letos to budou dvě města, kde jsem ještě nikdy nebyl, takže se těším,“ říká Březina.

Jestli bude Michal Březina pokračovat i další sezonu, zatím sám brněnský rodák neví. Už loni přitom o konci kariéry uvažoval. Tuto sezonu tomu nechává volný průběh. Vliv na rozhodnutí budou mít i výkony jeho případných nástupců.

„Už jsem to říkal několikrát. Když se jednomu z těch mladých podaří mě porazit, tak pak pro mě bude jednodušší skončit, protože budu vědět, že tam je někdo, kdo si se mnou to místo vymění. Doufám, že se kluci budou snažit a uvidíme, jak to dopadne na konci sezony,“ dodává Michal Březina.

Krasobruslař se na Grand Prix v Moskvě divákům předvede v pátek 15. listopadu.