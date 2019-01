Česko má po 24 letech krasobruslařku mezi nejlepšími. Březinová skončila na mistrovství Evropy desátá

Titul získala při debutu na šampionátu Sofia Samodurovová z Ruska, která jasně porazila chybující krajanku Alinu Zagitovovou, olympijskou vítězku a obhájkyni titulu.

Dvaadvacetiletá Březinová v pátek předvedla prakticky své maximum. Za volnou jízdu získala 110,92 bodu, čímž o více než dvacet bodů překonala dosavadní nejlepší výkon sezony. Přeskočila dvě mladičké debutantky na ME a o dvě příčky vylepšila loňské dvanácté místo, které bylo dosud na kontinentálním šampionátu jejím maximem. Vybojovala také druhé účastnické místo pro české krasobruslařky na příštím ME.

Po volné jízdě zářila spokojeností. „Doufala jsem, že mi to takhle na Evropě vyjde, že zajedu dva čisté programy. Dá se říct, že se mi to povedlo. Dneska tam byly trošičku chybičky, ale vůbec mi to nevadí, protože všechno tam bylo. A mám nový osobní rekord, jsem strašně spokojená,“ uvedla na facebookovém profilu krasobruslařského svazu.

Šestnáctiletá Samodurovová při prvním startu na ME zvládla volnou jízdu ve velkém stylu. Známkou 140,96 bodu si svěřenkyně Alexeje Mišina bezmála o pět bodů vylepšila sezonní maximum a temperamentním projevem ve druhé polovině programu strhla publikum.

O jejím vítězství nebylo pochyb. Před tím jí totiž nabídla zlato vedoucí žena po krátkém programu Zagitovová, které se stejně jako na loňském MS a předvánočním ruském šampionátu volná jízda nevydařila.

Spadla při kombinaci trojitého lutzu s trojitým toeloopem a zaváhala ještě při dalších třech skokových prvcích. Za techniku získala o 1,15 bodu méně než Březinová a celkově měla až čtvrtou volnou jízdu.

Alespoň druhou pozici uhájila o necelé čtyři body před Finkou Vivecou Lindforsovou, která po loňském 14. místě vylétla až k bronzu. Na ztrátu z krátkého programu doplatila Ruska

Stanislava Konstantinovová, jež se dokázala z 11. místa posunout jen na čtvrtou pozici. Třetí příčku po krátkém programu neudržela Švýcarka Alexia Paganiniová, kterou nižší obtížnost srazila na šesté místo

Mistrovství Evropy v krasobruslení v Minsku:

Taneční páry - po rytmickém tanci: 1. Papadakisová, Cizeron (Fr.) 84,79 bodu, 2. Stěpanovová, Bukin (Rus.) 81,37, 3. Guignardová, Fabbri (It.) 79,05, 4. Kaliszeková, Spodyrjev (Pol.) 72,87, 5. Sinicinová, Kacalapov (Rus.) 70,24, 6. Smartová, Díaz (Šp.) 70,02.

Ženy - konečné pořadí: 1. Samodurovová 213,84, 2. Zagitovová (obě Rus.) 198,34, 3. Lindforsová (Fin.) 194,40, 4. Konstantinovová (Rus.) 189,72, 5. Lecavelierová (Fr.) 180,05, 6. Paganiniová (Švýc.) 179,90, ...10. Březinová (ČR) 166,77.