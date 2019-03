Krasobruslařka Zagitovová na MS vede, Březinová útočí na maximum

Olympijská vítězka Alina Zagitovová je po krátkém programu jasně v čele soutěže krasobruslařek na mistrovství světa v Saitamě. Získala 82,08 bodu a vypracovala si více než pětibodový náskok před domácí Japonkou Kaori Sakamotovou. Česká reprezentantka Eliška Březinová útočí na vylepšení životní osmnácté pozice z let 2014 a 2018. Po krátkém programu jí patří právě 18. příčka, přičemž má minimální ztrátu na krasobruslařky před sebou. Saitama/Japonsko 14:56 20. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alina Zagitovová | Foto: Issei Kato | Zdroj: Reuters

Zagitovová jela jako poslední a jasně předčila všechny soupeřky. Čistě zvládla všechny prvky včetně obtížné kombinace lutzu s rittbergerem. Ve volné jízdě se pokusí nechat zapomenout na selhání z loňského MS a letošního ME, která ji připravila o tituly.

Sama si uvědomuje, že ještě nemá vyhráno. „Když jsem dostala známky, chvíli jsem se radovala, ale teď už se soustředím na volnou jízdu. Před mistrovstvím světa jsem měla pár těžkých tréninků,“ poznamenala.

Ostatní soupeřky budou čekat na její zaváhání. Sakamotová je zatím nejlepší Japonkou, protože favorizovaná Rika Kihiraová nabrala velkou ztrátu kvůli jednoduchému axelu místo plánovaného trojitého. „Bylo to kvůli tomu, že jsem při nájezdu neměla dostatečnou rychlost. Na tréninku se zítra budu soustředit na to, abych znovu získala v trojitém axelu jistotu,“ řekla šestnáctiletá Japonka.

Po krátkém programu je až sedmá s více než jedenáctibodovou ztrátou na Zagitovovou, ale má velmi silnou volnou jízdu s plánovanými dvěma trojitými axely. A na této strategii se ani po dnešním krátkém programu nic nezměnilo.

Třiadvacetiletá Březinová po chybě u trojitého toeloopu zařadila stejně jako na ME do kombinace jen dvojitý toeloop, ale pak se uklidnila trojitým lutzem a výkon z kontinentálního šampionátu předčila. Získala 57,13 bodu, což bylo o 1,28 bodu více než v lednu v Minsku. Desátá žena letošního ME je na MS aktuálně osmou nejlepší Evropankou.

Bronzovou příčku zatím drží Elizabet Tursynbajevová z Kazachstánu, která ztrácí necelý bod na Sakamotovou a má náskok 1,73 bodu na Jevgeniji Medveděvovou. Dvojnásobná mistryně světa Medveděvová, jež se do ruské nominace dostala na poslední chvíli, se blýskla velmi dobrým krátkým programem. Byl ale o něco jednodušší než u krasobruslařek, které jsou průběžně na medailových pozicích.

Na nižší obtížnost doplatila i mistryně Evropy Sofia Samodurovová z Ruska. I když neudělala žádnou výraznou chybu, patří jí až devátá příčka.

Souboj krasobruslařek o světové medaile vyvrcholí v pátek od půl desáté českého času.

Mistrovství světa v krasobruslení v Saitamě (Japonsko):

Ženy - po krátkém programu: 1. Zagitovová (Rus.) 82,08, 2. Sakamotová (Jap.) 76,86, 3. Tursynbajevová (Kaz.) 75,96, 4. Medveděvová (Rus.) 74,23, 5. Lim Un-so (Korea) 72,91, 6. Bellová (USA) 71,26, ...18. Březinová (ČR) 57,13.

Sportovní dvojice - po krátkém programu: 1. Tarasovová, Morozov (Rus.) 81,21, 2. Suej Wen-Ťing, Chan Cchung 79,24, 3. Čcheng Pcheng, Jang Ťin (všichni Čína) 75,51, 4. Zabijaková, Enbert (Rus.) 73,96, 5. Mooreová-Towersová, Marinaro (Kan.) 73,08, 6. Bojkovová, Kozlovskij (Rus.) 69,99, ...19. Abraževičová, Bidař (ČR) 48,66.